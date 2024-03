Lançado em 1977, o Vans Style #36, mais conhecido como Old Skool, foi o primeiro tênis a incorporar a icônica Sidestripe, originalmente apelidada de “jazz stripe”. Alguns especulam que o design foi inspirado no escapamento de carros esportivos, outra paixão de Paul Van Doren, fundador da marca. O Old Skool foi a primeira silhueta desenvolvida especificamente para o skate, apresentando painéis de couro para maior durabilidade e proteção, uma característica essencial encontrada nos tênis da Vans até hoje. Com o passar dos anos, a Sidestripe passou a ser uma marca registrada, principalmente pela relevância na cena dos esportes de ação e da música, que somados, influenciaram para sempre o comportamento da sociedade moderna.

O passado encontra o presente com o lançamento do Knu Skool, em 1998 e posteriormente com exclusividade no Japão em 2015. O modelo rapidamente ganhou espaço e destaque na comunidade streetwear pela estética e design característicos, se tornando símbolo de autenticidade e ferramenta de expressão criativa.