Ambiente acolhedor A professora do UniCuritiba diz que as férias na casa dos avós representam uma pausa na rotina habitual e permitem a vivência de diferentes atividades e ambientes, promovendo uma sensação de novidade e aventura. "Sem falar no ambiente acolhedor da casa dos avós, um lugar onde geralmente as crianças se sentem à vontade para compartilhar preocupações ou emoções", comenta Daniela. Para os avós, o convívio com os netos representa uma fonte de atividade social, emocional e contribui para a saúde mental e o bem-estar. De acordo com a psicopedagoga e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Sherbrooke (Canadá), interagir com as crianças, participar de suas atividades e responder às suas perguntas estimula a mente dos avós, proporcionando desafios cognitivos positivos. Casa dos avós: como gerenciar as regras As crianças costumam acreditar que a casa dos avós é um campo neutro, sem regras rígidas e livre das ordens dos pais. Essa questão, ensina a professora Daniela Jungles, do curso de Psicologia do UniCuritiba, depende muito da dinâmica familiar, de circunstâncias específicas e das expectativas de ambas as partes. "É preciso levar em consideração que cada família é única e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. É importante avaliar a situação caso a caso, levando em consideração a personalidade da criança, as regras específicas e as circunstâncias", ensina a especialista. A chave, finaliza a professora, é a comunicação aberta e o respeito mútuo entre pais e avós. "É possível encontrar um equilíbrio que atenda às necessidades da criança e, ao mesmo tempo, respeite as diferenças entre as duas casas. A dica é manter o foco no bem-estar da criança e na criação de um ambiente familiar seguro e amoroso."