O professor do UniCuritiba, Sérgio Czajkowski Júnior, dá outras sugestões que vão ajudar os pais a economizarem na compra do material e do uniforme. 1. Confira a lista de material escolar antes de sair de casa, verifique tudo o que foi solicitado e priorize os itens essenciais e obrigatórios. 2. Recicle ou reaproveite os materiais do ano passado que estão em bom estado, como a mochila, os uniformes, o dicionário, as réguas, os compassos etc. 3. Reúna-se com outros pais e compre no atacado. Muitas lojas têm preços atrativos para compras em grandes quantidades. Se o pagamento for à vista, negocie desconto. 4. Pesquise os preços em diferentes lojas e fique atento às promoções. Não compre tudo no mesmo lugar. Se possível, compre apenas os itens mais baratos de cada loja. 5. Defina um limite de gastos, negocie com seu filho e mantenha-se firme nas decisões tomadas em conjunto. 6. No caso dos livros, considere comprá-los usados ou diretamente da editora. Aproveite para oferecer os livros do seu filho, usados no ano anterior, ao grupo de pais da escola. 7. Faça um planejamento anual. Nem todo o material precisa ser adquirido de uma vez, já que o uso não é imediato. Se não tiver dinheiro para comprar a lista toda, compre somente o que será usado nos primeiros três meses do ano. 8. Antecipe as compras do material escolar de 2025. Alguns itens não mudam de um ano para outro e os produtos de papelaria são encontrados em qualquer época do ano. Além de evitar as longas filas nas lojas, o impacto nas finanças do início de ano é bem menor.