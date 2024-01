Após 70 anos do falecimento de Graciliano Ramos, as obras do renomado autor caem em domínio público em 2024. Para prestigiar as principais criações literárias do escritor, o selo Via Leitura, do Grupo Editorial Edipro, lança novas edições de Angústia e Vidas Secas.

Com projetos gráficos modernos, ambas as edições apresentam capas elaboradas pelo artista plástico Andrés Sandoval e introduções assinadas pela premiada escritora Micheliny Verunschk.

Angústia, livro escrito pelo alagoano no período entre a demissão da Instrução Pública de Alagoas e a injusta prisão em 1936 – mesmo ano de publicação da obra – por vezes é comparado a Crime e Castigo, de Dostoiévski. Nesta história, Graciliano mergulha no universo atormentado de Luís da Silva, um funcionário público à beira da insanidade, e explora a profunda angústia humana, a culpa e o isolamento social.

“A narrativa se dá nos planos da memória, da fantasia e do presente próximo, tido por real, com base em um discurso interno em que livres associações, estados paranoicos e o ambiente crescentemente claustrofóbico da mente do narrador”, comenta Verunschk sobre Angústia.

Já Vidas Secas, originalmente publicado em 1938, foi o quarto e último romance do autor, reconhecido por alguns como o mais significativo trabalho dele. Esta obra regionalista transporta o leitor para o sertão nordestino e oferece uma visão da dura realidade enfrentada por uma família de migrantes. Fabiano, Sinhá Vitória e os filhos vivem uma jornada permeada por injustiças sociais e desumanização diante das adversidades.

“Não é por acaso que, com Vidas secas, Graciliano Ramos fez nascer não só um novo modo de escrita do romance como também um dos grandes personagens da literatura: a cachorra Baleia. Dotada de sentimentos revolucionários, um coração pequenino e alma enorme, Baleia ensina que o caminho de um céu cheio de preás passa por uma literatura de alta voltagem, ousada em seus propósitos de expandir fronteiras”, reflete a prefaciadora.

Estas obras clássicas de Graciliano Ramos permitem, também a partir das novas edições, que a geração contemporânea de leitores possa dar um novo significado às publicações atemporais do autor.

Ficha Técnica:

Título: Angústia

Autor: Graciliano Ramos

Número de páginas: 240

ISBN: 978-6587034409

Dimensões: 14 cm x 21 cm

Preço: R$ 47,90

Onde encontrar: Amazon

Ficha Técnica:

Título: Vidas Secas

Autor: Graciliano Ramos

Número de páginas: 112

ISBN: 978-6587034423

Dimensões: 14 cm x 21 cm

Preço: R$ 29,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Graciliano Ramos (1892-1953) tornou-se um dos mais renomados escritores brasileiros do século XX. Nascido em Alagoas, destacou-se por sua prosa seca e realista. Além de escritor, Graciliano foi prefeito de Palmeira dos Índios e teve uma trajetória política marcada pelo engajamento social. Sua contribuição à literatura brasileira continua a influenciar gerações de novos escritores e a formar mais e mais leitores.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.