Veja 5 receitas proteicas para o seu pós treino:

Se você está buscando ganhar massa muscular, é essencial ter uma alimentação adequada e rica em nutrientes. O Foodz Pro, como uma opção completa e balanceada, pode ser um aliado nesse processo. Combinando o Foodz Pro com outros ingredientes saudáveis, é possível criar receitas deliciosas e nutritivas que irão auxiliar no seu objetivo de ganho de massa muscular. Aqui estão 5 receitas deliciosas e proteicas que podem ser preparadas utilizando o Foodz Pro:

1. Batido de Proteína Power

Ingredientes:

1 scoop de Foodz Pro

1 banana madura

1 colher de sopa de manteiga de amendoim

250 ml de leite vegetal

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva imediatamente e aproveite o poder nutritivo desse batido rico em proteínas e energia.

2. Panquecas Energéticas

Ingredientes:

1 scoop de Foodz Pro

1 banana madura amassada

2 ovos

1/2 xícara de aveia em flocos

1 colher de chá de fermento em pó

Pitada de sal

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a banana amassada e os ovos. Adicione a aveia, o Foodz Pro, o fermento em pó e o sal. Mexa até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje porções da massa na frigideira, formando as panquecas. Cozinhe por cerca de 2-3 minutos de cada lado, até dourar. Sirva com acompanhamentos de sua preferência, como frutas frescas ou iogurte.

3. Smoothie de Frutas e Foodz Pro

Ingredientes:

1 scoop de Foodz Pro

1 xícara de morangos congelados

1/2 banana

1/2 xícara de leite vegetal

1 colher de sopa de sementes de chia

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Despeje em um copo e aproveite esse smoothie rico em nutrientes.

4. Bowl de Aveia e Foodz Pro

Ingredientes:

1/2 xícara de aveia em flocos

1 scoop de Foodz Pro

1 colher de sopa de manteiga de amendoim

1 colher de sopa de sementes de chia

Frutas frescas a gosto (como banana, morangos ou mirtilos)

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a aveia e o Foodz Pro. Adicione água ou leite vegetal até obter a consistência desejada.

Adicione a manteiga de amendoim e as sementes de chia, misturando bem. Decore com as frutas frescas por cima. Sirva imediatamente e desfrute desse bowl de aveia energizante.

5. Pudim de Chia e Foodz Pro

Ingredientes:

2 colheres de sopa de sementes de chia

1 scoop de Foodz Pro

200 ml de leite vegetal

Frutas frescas para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture as sementes de chia, o Foodz Pro e o leite vegetal. Mexa bem para que as sementes fiquem completamente cobertas. Deixe a mistura descansar na geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite. Antes de servir, mexa novamente para garantir uma consistência uniforme. Decore com frutas frescas por cima.

