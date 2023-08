Câmara retoma sessões com aprovação de 4 projetos

Câmara retoma sessões com aprovação de quatro projetos de lei

A Câmara de Nova Odessa retomou as sessões nesta segunda-feira (07/08) com a aprovação de quatro projetos de lei. Durante os últimos 15 dias, as sessões estavam suspensas por conta do recesso parlamentar.

Foram aprovados dois projetos de homenagens com a denominação de vias públicas. De autoria do vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia, o projeto 17/2023 dá denominação de Osvaldo Barbosa à Rua Projetada Dez do loteamento Engenho Velho.

O projeto de lei 25/2023, que dá o nome de Martim Oliveira Santos à Rua Doze do loteamento Parque Vila América, foi aprovado por unanimidade. O autor do projeto é o vereador Oseias Domingos Jorge.

Também foi aprovado o projeto de lei da vereadora Márcia Rebeschini que institui, no calendário oficial do município, o Dia do Feijão, a ser comemorado, anualmente, no dia 10 de fevereiro.

De autoria do vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, foi aprovado o projeto que institui, no calendário oficial do município, a Semana de Promoção da Cultura da Paz nas Escolas. As ações de conscientização deverão ser realizadas na semana do dia 21 de setembro.

Foram aprovados ainda 17 requerimentos, quatro moções e 25 indicações.

As sessões acontecem sempre às segundas-feiras, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pelo Youtube e pelo Facebook.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP