Bólido V8 da Stock Car pode ser visto no Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré traz para a cidade o bólido V8 da Stock Car da equipe Eurofarma-RC, 11 vezes campeã da categoria, a partir da próxima segunda-feira (dia 07 de agosto). O veículo icônico, tradicionalmente amarelo, terá suas cores substituídas pela cor branca em prol da campanha Agosto Dourado (aleitamento materno) e ficará no empreendimento até a quarta-feira (dia 09). A atração é gratuita e ficará exposta próximo a loja Kings Sneakers.

A mudança de cor será apresentada no final de semana durante a sexta etapa do campeonato no autódromo do Velocittà, na cidade de Mogi Guaçu. Antes de seguir para Goiânia, onde acontece a próxima etapa, o V8 faz o pit stop no Shopping ParkCity Sumaré.

Além da exposição, a equipe disponibilizou bonés da campanha que serão trocados por itens de higiene pessoal e fraldas descartáveis, e os itens arrecadados serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré e o Centro Educacional Rebouças – Viver e Crescer.

LEIA TAMBÉM: Jogadora Marta recebe homenagem em grafite de artista de Sumaré

“O Shopping ParkCity Sumaré tem o prazer de receber o V8 da equipe Eurofarma da Stock Car para esta ação social. Além disso, a atração inédita é uma oportunidade de os clientes conhecerem o veículo que o tricampeão Ricardo Maurício venceu em 2010”, comenta Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A ação também contará com alunos e professores dos cursos das áreas de saúde da FAM (Faculdade de Americana), que estarão dispostos com dicas e orientações sobre amamentação e período puerpério.

“Esta parceria do Shopping ParkCity Sumaré com a Eurofarma é importante para proporcionar diversidade nas atratividades ao público. Além disso, temos a oportunidade de ajudar as instituições por meio do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, o que é uma dupla satisfação para todos”, destaca Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Para completar a atração, na quarta-feira (dia 09), das 13h às 14h, o carro será ligado para que os clientes e amantes do automobilismo possam ouvir e apreciar o ronco do V8.

Serviço

Exposição do Bólido V8 da Stock Car no Shopping ParkCity Sumaré e troca de fraldas e itens de higiene pessoal por bonés da equipe Eurofarma-RC

Data: de 07 a 09 de agosto de 2023.

Local: próximo a loja Kings Sneakers.

Horário: das 10h às 22h.

Evento gratuito.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP