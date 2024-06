Veja a programação da reinauguração do Parque dos Ipês neste sábado

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, reinaugura neste sábado (29), a partir das 9 horas, o Parque dos Ipês e entrega o novo espaço “Reino dos Dinossauros”, com as esculturas em tamanho real do Allosaurus, Stegossaurus, Ankylosaurus e Parasaurolophus, entre outras surpresas. A entrada é gratuita.

O evento terá programação cultural e esportiva gratuita no sábado (29) e domingo (30). Contação de histórias, teatro, intervenções circenses e aulas de yoga, karatê, vôlei, auto-cuidado e bem-estar, condicionamento físico, corrida e basquete, apresentando ao público as novas estruturas instaladas no espaço.

Mais notícias da cidade e região

“Prepare-se para encontrar com as feras pré-históricas. Estão todas te esperando! Convite muito especial. É pra anotar na agenda e levar toda a família! Um espaço preparado com muito carinho, que reúne todo o cuidado e bem querer de cada um que trabalhou na transformação de uma das áreas de lazer mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste. São tantas novidades que eu tenho certeza que, pessoalmente, você vai se surpreender. Te espero no Parque dos Ipês, neste sábado!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

As esculturas do “Reino dos Dinossauros”, que somente são vistas em museus da história natural e de zoologia, estarão à disposição de todos no Parque dos Ipês de Santa Bárbara d’Oeste, de forma gratuita. Os “dinossauros” foram adquiridos por meio de parceria entre o Município e a iniciativa privada, portanto sem custos aos cofres públicos.

Com 28 anos de existência e mais de 72 mil metros quadrados, o Parque dos Ipês ganha novas estruturas e terá também os serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Confira a programação completa da reinauguração do Parque dos Ipês:

Sábado (29)

11h – MalabaRindo com MB Circo

13h30 – Nosso Jardim com Cia Xekmat

14h30 – Intervenções Circenses com MB Circo

15h – Vagão de Histórias com Os Mirabolantes

15h – Aula de yoga

16h – Intervenções Circenses com MB Circo

16h – Aula de karatê

16h – Aula de vôlei

17h – Os Fabulantes com Cia Arte Móvel

17h – Aula de terapias (auto-cuidado e bem-estar)

Domingo (30)

7h – Aula de terapias (auto-cuidado e bem-estar)

8h – Aula de vôlei

8h – Aula de condicionamento físico

9h – Aula de condicionamento físico

9h – Aula de vôlei

9h – Aula de corrida

10h – Aula de condicionamento físico

10h – Aulas de basquete

10h – Aula de corrida

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita