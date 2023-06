De acordo com o clima tempo, as temperaturas máximas de Americana devem se manter na casa dos 28º até domingo (11), com mínimas de 12º

Já na terça-feira (13), a máxima cai para 20º graus, uma baixa de 8º graus. Deve cair água neste dia, com pancadas de chuva na parte da tarde e noite.

O americanense vai aproveitar dois feriados seguidos com o Dia de Corpus Christi, amanhã (8), e Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, dia 13.