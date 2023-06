Padre Reginaldo Manzotti faz show em Jerusalém pra 3000

Padre Reginaldo Manzotti foi a Jerusalém.

Conhecido nacionalmente como o padre que arrasta multidões, realizou mais uma peregrinação pela Terra Santa, tradicionalmente realizada uma vez ao ano com peregrinos brasileiros. Nessa edição em especial, realizou pela primeira vez, em Jerusalém, uma apresentação musical internacional.

“Um show internacional de evangelização”, assim que o sacerdote define sua apresentação onde mais de 3000 mil pessoas, incluindo brasileiros, puderam louvar, agradecer e se emocionar no Sultan´s Pool, mesmo local onde o rei Roberto Carlos, gravou seu DVD, próximo ao Muro das Lamentações.

Durante a apresentação, o público foi surpreendido com encenações que dramatizam as canções que o padre cantava. Grandes sucessos como “A Tempestade vai passar”, “Vou para o alvo” com participação do DJ Alok, “Meu Deus eu creio” e “Faça um milagre” entre outros.

Padre Reginaldo Manzotti coleciona momentos especiais por todo o mundo, são peregrinações por diversos países e encontros religiosos. Mas segundo o sacerdote, nada se compara ao encontro com o público, cantando, se emocionando com as canções e o momento de oração. “Todos os anos venho a Terra Santa e até quando Deus me der saúde, continuarei vindo, mas, este ano de 2023 foi muito especial. Celebrar Pentecostes nos lugares por onde Jesus andou é uma experiência de grande renovação da fé. E pela 1ª vez tivemos um grande show de evangelização nas Muralhas de Jerusalém, onde pudemos sentir toda a força, toda a unção do Espírito Santo reavivando a nossa fé.” afirma.

O próximo compromisso internacional do sacerdote será nos Estados Unidos, em agosto.

