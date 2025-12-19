Veja descontos para pagar IPTU 2026 em Americana

A Secretaria de Fazenda de Americana adotou um novo formato de carnês para o IPTU 2026, gerando uma economia de R$ 1,5 milhão com a impressão, distribuição e processamento dos documentos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Veja abaixo os percentuais de descontos aplicados a quem paga em dia

O novo formato será no modelo e-carta (cobrança envelopada), com utilização de menos papel, mais leves e que proporcionam melhor logística de impressão e distribuição, uma vez que estas duas etapas serão feitas pelos Correios.

A Secretaria de Fazenda estima que os 130 mil carnês estejam na casa dos contribuintes até 10 de janeiro do próximo ano, antes do vencimento da cota única ou da primeira parcela, que será no dia 20 de janeiro.

O pagamento para quem optar pelo parcelamento em 12 vezes será todo dia 20. Caso a data caia no final de semana ou em feriado, o pagamento recai sobre o primeiro dia útil subsequente.

Quando o contribuinte receber o carnê em sua casa, é importante que ele verifique se está completo, com todas as parcelas incluídas no documento. Além da cota única para pagamento à vista, que estará no final da segunda página da carta cobrança, caso seja esta a sua opção de quitação do imposto, também estarão impressas as doze parcelas referentes à opção de pagamento parcelado.

As informações sobre o endereço são as mesmas que constam junto ao Cadastro Técnico. Portanto, é sempre recomendável que qualquer alteração, como a mudança no endereço de entrega dos carnês, seja sempre comunicada ao setor.

Vale ressaltar que quem pagar a cota única tem um desconto de 8%. Além disso, há outros benefícios para aqueles que se enquadrarem no Programa Bom Pagador:

– 2% de desconto para quem está adimplente há um ano;

– 4% para o contribuinte que está em dia com o IPTU há dois anos;

– 6% para os adimplentes há três anos;

– 8% para os adimplentes em quatro ou mais exercícios.

Se o contribuinte não receber o carnê, ele pode imprimir o boleto no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), em um banner específico que estará disponível a partir de 5 de janeiro de 2026. Se preferir imprimir um outro carnê, pode se dirigir à Unidade de Arrecadação, que fica no Paço Municipal da Avenida Brasil, nº 85, de segunda à sexta-feira, no horário das 9 às 16 horas.

“O IPTU é uma das principais receitas do município. O valor arrecadado vai para os cofres da prefeitura e pode ser usado para diversos fins, como infraestrutura, saúde, educação, limpeza urbana e segurança pública”, destacou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Leia + sobre economia, emprego e mercado