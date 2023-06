Veja os 25 ganhadores da campanha do Dia dos Namorados do Tivoli

O Tivoli Shopping divulgou os nomes dos 25 felizardos premiados na campanha “A melhor história de amor é a nossa”, em comemoração ao Dia dos Namorados. Cada cliente ganhou um super combo com 1 cafeteira Dolce Gusto, 2 camp mug Stanley e 1 jantar especial no Restaurante Coco Bambu.

Na campanha, que faz parte das ações em comemoração aos 25 anos do Tivoli, a cada R$250 em compras o consumidor recebia um cupom da sorte para concorrer aos prêmios. O sorteio aconteceu no dia 17 de junho pela Loteria Federal.

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara com mais de 800 vagas de emprego; veja

Os clientes sorteados e que poderão retirar seus prêmios nos próximos dias são:

Cliente Cidade Leticia Rodrigues Campinas Claudia Cruz Santa Bárbara d’Oeste Adriana Santos Nova Odessa Leandro Amaral Santa Bárbara d’Oeste Fernanda da Cruz Americana Vanessa Lodete Santa Bárbara d’Oeste Lilian Perez Santa Bárbara d’Oeste Rosangela Amorim Nova Odessa Camila Petinatti Americana Rosineide De Freitas Piracicaba Roseli Bueno Americana Mariani Guedes Santa Bárbara d’Oeste Vanessa Lodete Santa Bárbara d’Oeste Majori Tonini Santa Bárbara d’Oeste Vânia Cezaretto Americana Mara Grings Americana Israel De Almeida Americana Adriana De Souza Americana Flávia Prado Nova Odessa Aline Melo Americana Carolina De Souza Santa Bárbara d’Oeste Jonas De Mello Santa Bárbara d’Oeste Noedir Senicato Piracicaba Gisele Galante Nova Odessa Luciana De Oliveira Americana

O supervisor de Recursos Humanos Noedir Senicato é um dos ganhadores da campanha “A melhor história de amor é a nossa”. Morador de Piracicaba, ele diz que é frequentador assíduo do Tivoli Shopping. “Participei da campanha de Natal e agora desta. Eu gosto muito do shopping porque é muito acolhedor”, conta. “Inclusive na última segunda-feira (dia 12), como era véspera de feriado em Piracicaba, eu passei o dia todo no Tivoli. Fiquei muito feliz em ganhar”, continua.

A comerciante Fernanda da Cruz, de Americana, também é uma das sorteadas. “Fui ao Tivoli comprar um presente para minha filha, aproveitei e fiz o cadastro, mas não imaginava que ia ganhar. Fiquei bem contente”, diz.

A professora Cláudia Cruz, de Santa Bárbara d’Oeste, também participou da campanha e ganhou um super combo de prêmios. “Sempre participo dos sorteios, mas é a primeira vez que ganho. Eu geralmente vou ao shopping quando preciso comprar um presente, ou para um café”, relata. “Fui com a minha mãe e fiz a compra que resultou em três cupons. E um foi sorteado. Fiquei muito feliz”, festeja.

“Este ano celebramos os 25 anos do shopping e foi muito bom ver a participação dos clientes e como suas vidas estão conectadas ao Tivoli”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli.

A Campanha – A ação “A melhor história de amor é a nossa” foi realizada entre os dias 1º e 15 de junho. Em comemoração aos 25 anos do Tivoli, celebrados em 2023, e valorizando as histórias de amor conectadas ao shopping, a ação foi estrelada pelo casal Mariane e Bruno Oliveira, que têm o centro de compras como palco de diferentes momentos de suas vidas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento