Simone Mendes conquista diamante duplo por Erro Gostoso

Simone Mendes foi premiada pelo sucesso de Erro Gostoso!

A cantora ganhou da Universal Music Brasil sua primeira certificação de diamante duplo por ter ultrapassado 200 milhões de plays nas plataformas de streaming com o primeiro hit de sua carreira solo.

A artista ainda conquistou certificações de ouro pelas músicas Dois Fugitivos (mais de 21 milhões de plays) e Oi Erro (mais de 19 milhões de plays). Emocionada, Simone chorou ao receber a honraria das mãos do apresentador Luciano Huck no palco do programa Domingão, da Globo, no último final de semana.

“Creio que a graça de Deus é sobre a minha vida. Eu não seria nada se não fosse Deus e meus fãs do país inteiro, e a minha equipe toda que, com muito amor e carinho, estão comigo nesta caminhada. Tenho muita história para contar, tudo que vivi e, para mim, ver isso hoje é saber que a graça de Deus está sobre mim. Gratidão eterna a cada um que ajudou a escrever essa linda história em carreira solo”, discursou a cantora na TV.

Faixa-foco do EP Cintilante, Erro Gostoso ocupa atualmente a quarta colocação no Top 50 Brasil do Spotify, com mais de 1 milhão de reproduções diárias. O megahit ainda estreou no Top 200 Global, principal parada musical do streaming.

Lançada em janeiro, o primeiro single do projeto inédito superou 360 milhões de streams em todas as plataformas digitais. Somente no YouTube, Erro Gostoso tornou-se Top 1 nos vídeos em alta e ultrapassou 138 milhões de acessos!

Uma das artistas mais queridas do Brasil, Simone também bomba nas redes sociais. No Instagram, figura entre as cantoras brasileiras com maior quantidade de seguidores (36,9 milhões de fãs).

O sucesso se repete no TikTok, onde ela aparece entre as cantoras mais seguidas do país (15,7 milhões). Simone ainda mantém perfis no YouTube (4,97 milhões de inscritos) e no Twitter (671,5 mil seguidores).

