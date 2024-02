Veja quem levou os R$ 50 mil do Crema Supermercados

Veja abaixo quem levou os R$ 50 mil do Crema Supermercados

Sorteio foi realizado neste final de semana. Ainda foram registrados mais 38 vencedores que levaram prêmios de menor valor. A rede tem hoje três mega lojas em Santa Bárbara e Americana.

Como a vida no Paraná não estava fácil, a família Melo migrou para o estado de São Paulo, em 1978. O desejo de melhorar de vida fez com que o pai dessa família, o Senhor Luiz Raimundo de Melo (falecido em Janeiro de 2005 ), trouxesse a esposa e seus 12 filhos para Santa Bárbara d’Oeste. Assim que chegaram à cidade, compraram um pequeno estabelecimento localizado à Rua do Alumínio, sob o número 669, um bar, mas tinham um sonho: montar um supermercado.

