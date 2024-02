Após vexames, Mano Menezes caiu no Corinthians

Após vários vexames, Mano Menezes caiu

O Corinthians demitiu o técnico nesta segunda-feira, 5. O treinador tinha contrato até o fim de 2025, mas perdeu o cargo após a queda de rendimento da equipe, que perdeu os últimos quatro jogos.

No domingo, 4, o clube perdeu em casa, na Neo Química Arena, por 3 a 1 para o Novorizontino. As outras derrotas no Paulistão foram para Ituano, São Bernardo e São Paulo.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que Mano Menezes não é mais o treinador da equipe principal masculina de futebol. Além dele, o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares deixam seus cargos. O clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja sucesso nas sequências de suas carreiras. O auxiliar Thiago Kosloski comandará o treinamento do dia.

