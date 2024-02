Maria Antonia dos Reis indicada ao Mulheres de Destaque

Por indicação do presidente da Câmara, Paulo Monaro, a munícipe Maria Antonia

Baron Martins dos Reis será homenageada com o Prêmio Mulheres de Destaque do Ano. A honraria contempla mulheres cujas histórias e trajetórias de vida se destacam na comunidade por seu compromisso com a vida, a superação da violência e defesa dos seus direitos, para que sirvam de exemplo e inspiração. Junto à indicação do nome, o vereador apresenta breve biografia da homenageada.

Maria Antônia nasceu em 30 de maio de 1965, na cidade de Palestina, interior de São Paulo, sendo a mais velha de quatro irmãos. Perdeu o pai aos 13 anos. A mãe, desde que ficou viúva, não se casou novamente e com muito sacrifício conseguiu criar os quatro filhos com dignidade e honestidade.

Leia + sobre política regional

Casada há 40 anos, tem duas filhas e um casal de netos. Trabalha como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) na unidade II da ADI Dr. Euvaldo de Queiroz Dias desde 2013, sendo também membro do Conselho Municipal de Educação (COMED), representando as ADIs. Concluiu o Ensino Médio em 2007 e, incentivada pelo irmão, ingressou na faculdade em 2018, obtendo licenciatura em Pedagogia em 2020 e pós-graduação em Psicopedagogia Institucional em 2021, pela faculdade Cruzeiro do Sul.

Além de suas atividades profissionais, realiza trabalho voluntário na pastoral social da igreja Imaculada Conceição há 10 anos e participa do grupo For Good, ajudando os mais necessitados. Sempre foi ativa na igreja, buscando contribuir para o bem da comunidade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP