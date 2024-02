Os vereadores de Sumaré voltam a se reunir semanalmente a partir desta terça-feira (6).

A primeira sessão ordinária de 2024 tem início previsto para 15h e conta com três projetos na pauta. A reunião pode ser acompanhada diretamente do plenário José Maria Matosinho ou através do canal da Câmara Municipal no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A Ordem do dia começa com a discussão e votação do Projeto de Lei nº 117/2023, de autoria do vereador Ney do Gás (Cidadania). A proposta autoriza a criação da Campanha Mamografia Preventiva para Mulheres com idade entre 35 e 50 Anos no município de Sumaré e dá outras providências.

Em seguida, os parlamentares debatem o PL nº 125/2023, que autoriza equipar os parques e áreas de lazer com brinquedos adaptados às crianças portadoras de deficiência motora. A propositura foi apresentada pelo vereador Sirineu Araújo (PL).

Por fim, ocorre a votação do PL nº 137/2023. A proposta, do vereador André da Farmácia, isenta os candidatos de baixa renda e os doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo do município.

