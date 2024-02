Rei Charles III tem câncer, diz Palácio de Buckingham

Após Palácio de Buckingham tornar público o diagnóstico de câncer do Rei Charles, príncipe Harry conversa com o pai e decide viajar ao Reino Unido nos próximos dias para visitá-lo.

A informação é da BBC, emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido.

