O 3º sargento Abel Luiz Pego, que atua na nova unidade do Corpo de Bombeiros

da Polícia Militar do Estado em Nova Odessa – a 1ª e única da história da cidade –, foi campeão no último domingo (04/02) da 1ª Corrida das Forças de Segurança 2024 de Mogi das Cruzes/SP. Ele correu os 5 quilômetros do percurso em 17m10s. A competição contou com mais de 3.000 participantes, entre membros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e das GCMs (Guardas Civis Municipais) do Estado de São Paulo.

Segundo o representante do Corpo de Bombeiros de Nova Odessa, que tem 29 anos, “foi uma corrida muito bem organizada, que contou com os militares do Estado todo, com um percurso muito bom, e com muito sol”.

“Há anos, represento o Corpo de Bombeiros nas competições militares e, agora, (represento) o Corpo de Bombeiros de Nova Odessa. Graças a Deus consegui fazer uma boa prova e um bom tempo, ficando com a 1ª colocação na categoria para militares. Agora, é manter os treinos e pensar nos próximos desafios, pois o ano está apenas começando”, comentou Pego.

“Além da tranquilidade que a presença do Corpo de Bombeiros do Estado traz para nossa população, agora seus valorosos integrantes estão trazendo também medalhas em competições esportivas. Queremos, em nome da nossa população, parabenizar o sargento Pego pela conquista, e a toda a corporação pelo excelente trabalho desenvolvido em nossa cidade neste quase meio ano de salvamentos”, agradeceu o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Inaugurado em julho de 2023, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado em Nova Odessa está instalado na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, no Jardim Santa Rita 2, e atende a ocorrências em toda a cidade.

Viabilizado através de uma inédita parceria negociada pelo prefeito Cláudio Schooder com o Governo de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública e do Comando Regional do Corpo de Bombeiros, a unidade é mantida em parceria por Prefeitura e Estado.

Assim, cabe à Prefeitura arcar com os cursos de instalação água, luz, telefone e alimentação dos profissionais e eventuais voluntários que venham a participar do programa de voluntariado da corporação.

Já o Estado arca com equipe (formada por 15 policiais militares bombeiros altamente treinados), dois veículos – um caminhão auto bomba com capacidade para 4 mil litros de água e R$ 2 milhões de valor de mercado, e uma unidade de resgate totalmente equipada, que custa cerca de R$ 500 mil – e todos os equipamentos necessários, como um desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens.

A corporação já está atendendo aos chamados feitos via telefone 193.

