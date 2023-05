Velozes e Furiosos 10 estreia nas telonas; veja programação

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – SUPER MARIO BROS. – O FILME – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Mario é um filme baseado na série de video games, Super Mario Bros, da Nintendo. Em Super Mario

Bros. – O Filme, Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão

Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa

Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo

para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar

Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse

novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem

soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará

acompanhados de amigos, como Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan).

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – VELOZES E FURIOSOS 10 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 141min.

No décimo filme da série Velozes & Furiosos e último da nova trilogia (Velozes 8, 9 e 10), ao longo de

muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família

foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem enfrentar o

adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das

sombras do passado para destruir o mundo de Dom e destruir tudo – e todos – que ele ama. Toretto

então, comandando novamente a equipe de corredores mais conhecida do mundo, encara mais uma

difícil missão sobre quatro rodas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 – 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 – 18h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – VELOZES E FURIOSOS 10 – LEG (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Legendado – 16 Anos – Duração: 141min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – VELOZES E FURIOSOS 10 (ATMOS) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 141min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 17h10 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL.3 – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 149min.

A famosa equipe de desajustados está vivendo tranquila em Knowhere, mas logo suas vidas são viradas

de cabeça para baixo por consequências do passado turbulento de Rocket.

Peter Quill (Chris Pratt), ainda lidando com a perda de Gamora (Zoe Saldana), precisa reunir sua equipe

em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket (Bradley Cooper). No entanto, se a missão não for

bem sucedida, isso pode significar o fim dos Guardiões da Galáxia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 16h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VELOZES E FURIOSOS 10 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 141min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL.3 – DUB (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 149min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h30 – 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 18h30 – 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SUPER MARIO BROS. – O FILME – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – VELOZES E FURIOSOS 10 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 141min.

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

SUPER MARIO BROS: O FILME (D) (DUBLADO) (SUPER MARIO BROS: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 2

18/05/2023 – Quinta-Feira: 14:00h – 16:10h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:10h

20/05/2023 – Sábado: 14:00h – 16:10h

21/05/2023 – Domingo: 14:00h – 16:10h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:10h

23/05/2023 – Terça-Feira: 14:00h – 16:10h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 14:00h – 16:10h

GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 (D) (DUBLADO) (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Gunn, Duração: 02:29:00h, com: Chris Pratt, Karen Gillan,

Will Poulter

SALA 1

18/05/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

20/05/2023 – Sábado: 21:30h

21/05/2023 – Domingo: 21:30h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

23/05/2023 – Terça-Feira: 21:30h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 21:30h

SALA 5

18/05/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 17:30h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 17:30h

20/05/2023 – Sábado: 14:30h – 17:30h

21/05/2023 – Domingo: 14:30h – 17:30h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 14:30h – 17:30h

23/05/2023 – Terça-Feira: 14:30h – 17:30h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 14:30h – 17:30h

GUARDIÕES DA GALÁXIA VOL. 3 (L) (LEGENDADO) (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: James Gunn, Duração: 02:29:00h, com: Chris Pratt, Karen Gillan,

Will Poulter

SALA 1

18/05/2023 – Quinta-Feira: 15:40h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 15:40h

20/05/2023 – Sábado: 15:40h

21/05/2023 – Domingo: 15:40h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 15:40h

23/05/2023 – Terça-Feira: 15:40h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 15:40h

VELOZES E FURIOSOS 10 (D) (DUBLADO) (FAST & FURIOUS 10)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Louis Leterrier, Duração: 02:21:00h, com: Vin Diesel

SALA 2

18/05/2023 – Quinta-Feira: 18:20h – 21:10h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 18:20h – 21:10h

20/05/2023 – Sábado: 18:20h – 21:10h

21/05/2023 – Domingo: 18:20h – 21:10h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 18:20h – 21:10h

23/05/2023 – Terça-Feira: 18:20h – 21:10h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 18:20h – 21:10h

SALA 3

18/05/2023 – Quinta-Feira: 13:30h – 16:20h – 22:00h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 13:30h – 16:20h – 22:00h

20/05/2023 – Sábado: 13:30h – 16:20h – 22:00h

21/05/2023 – Domingo: 13:30h – 16:20h – 22:00h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 13:30h – 16:20h – 22:00h

23/05/2023 – Terça-Feira: 13:30h – 16:20h – 22:00h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 13:30h – 16:20h – 22:00h

SALA 4

18/05/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 18:50h – 21:40h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 18:50h – 21:40h

20/05/2023 – Sábado: 15:30h – 18:50h – 21:40h

21/05/2023 – Domingo: 15:30h – 18:50h – 21:40h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 18:50h – 21:40h

23/05/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 18:50h – 21:40h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 15:30h – 18:50h – 21:40h

SALA 5

18/05/2023 – Quinta-Feira: 20:30h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 20:30h

20/05/2023 – Sábado: 20:30h

21/05/2023 – Domingo: 20:30h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 20:30h

23/05/2023 – Terça-Feira: 20:30h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 20:30h

VELOZES E FURIOSOS 10 (L) (LEGENDADO) (FAST & FURIOUS 10)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Louis Leterrier, Duração: 02:21:00h, com: Vin Diesel

SALA 1

18/05/2023 – Quinta-Feira: 18:40h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 18:40h

20/05/2023 – Sábado: 18:40h

21/05/2023 – Domingo: 18:40h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 18:40h

23/05/2023 – Terça-Feira: 18:40h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 18:40h

VELOZES E FURIOSOS 10 3D (D) (DUBLADO) (FAST & FURIOUS 10)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Louis Leterrier, Duração: 02:21:00h, com: Vin Diesel

SALA 3

18/05/2023 – Quinta-Feira: 19:10h

19/05/2023 – Sexta-Feira: 19:10h

20/05/2023 – Sábado: 19:10h

21/05/2023 – Domingo: 19:10h

22/05/2023 – Segunda-Feira: 19:10h

23/05/2023 – Terça-Feira: 19:10h

24/05/2023 – Quarta-Feira: 19:10h

