Uma das perguntas mais frequentes para aqueles que consideram seu futuro financeiro e a construção de riqueza é:

Ações. como começar no ramo de investimento?

Mostraremos a você como começar a investir não é radicalmente difícil e deve ser um hábito comum se você quiser se aproximar de seus sonhos. Você ainda duvida que isso seja possível? É claro que é. Quando você investe o dinheiro economizado que está parado no banco, você o faz ter um desempenho cada vez mais rápido.

Os objetivos são variados, mas cada investimento tem o objetivo de aumentar o valor de seu capital ao longo do tempo. Mas você sabe como começar a investir?

Passo a passo sobre como começar a investir na bolsa

Se o que foi dito até agora aguçou seu desejo de investir, saiba que você deve seguir certos passos para começar.

Estabeleça os seus objetivos

Por que você está economizando dinheiro? Se for para modificar seu carro no final do ano, sua situação é uma só. Se seu objetivo é comercializar um imóvel em um futuro próximo, é outra. Mas se você quiser garantir uma aposentadoria sem problemas, os detalhes são diferentes. E para todos esses casos, há uma maneira melhor (ou pior) de investir.

Portanto, pode não ser razoável supor que qualquer pessoa será capaz de ir muito além desta produtividade. Portanto, um elemento determinante que poderia estabelecer seu sucesso é sua capacidade de estabelecer metas e economizar ao longo do tempo, bem como de fazer contribuições crescentes para seus investimentos.

Investimento a curto prazo

Investimentos de curto prazo são aquelas oportunidades que proporcionam principalmente um retorno financeiro em menos de doze meses. São investimentos cuja essência é a rapidez, pois o retorno pode ser desenvolvido em um período de tempo mais curto do que outros no mercado. Os investidores de curto prazo geralmente precisam do dinheiro mais rapidamente ou querem tirar proveito de uma recuperação adequada do mercado.

Investimentos a médio prazo

Investimentos de médio prazo são aqueles cujo retorno será obtido, em média, entre 2 e 5 anos, assim como seu reembolso. Geralmente, as contribuições são feitas pelo investidor que tem certos objetivos a médio prazo em mente, como viajar, comprar um carro ou outro ativo de alto custo, etc.

Existem numerosas possibilidades de investimento a médio prazo, ideais para aqueles que planejam um reembolso dentro de 2 a 5 anos. Entre eles, podemos citar os Certificados de Depósito Bancário (CDB), as Letras de Crédito Imobiliário (LCI), as Letras de Crédito Agroindustrial (LCA), os Fundos Multimercados de baixa e média volatilidade, entre outros.

Investimento a longo prazo

Existem algumas táticas no planeta dos investimentos. Como é difícil adivinhar o futuro, investir a longo prazo pode ajudar o investidor a planejar, ter uma vida desejada e alcançar seus objetivos. O investimento a longo prazo é fazer uma aplicação de valor em investimentos e resgatá-lo após alguns anos. Ou, para confiar, como investir em ações, é viável carregá-las durante toda uma vida na carteira, o que ajudará a crescer e defender sua riqueza.

Ao escolher os ativos, o investidor deve considerar certos componentes: produtividade, risco, liquidez e horizonte de tempo. O tempo é um componente muito fundamental, pois quando se planeja a longo prazo não é possível prever o que acontecerá no futuro.

Em algum momento da vida, o indivíduo trabalhará menos, seja por escolha ou não. E para não depender de ninguém ou de nenhum governo, é essencial ter uma reserva para substituir os ganhos no futuro. Portanto, esta é a principal razão para investir a longo prazo.

Determinar a parcela a ser investida mensalmente.

A regra dos 10% é um plano interessante que pode ser bastante eficaz se você não tiver uma iniciativa sobre quanto deve economizar, ou se tiver problemas para dividir o dinheiro. Além disso, cabe independentemente do tamanho de seu salário. A iniciativa é simples: você deve economizar constantemente 10% do seu salário. Desta forma, se você conseguir R$2.000, você precisa economizar R$200.

Caso seja uma parte bastante difícil, você pode economizar ainda 10% de 10%. O que significa que, a cada mês, você economiza de 1% por 1% até chegar a 10%. Exemplificando, se você conseguir R$ 1.500,00, nas primeiras quatro semanas reserve R$ 15,00; na segunda, R$ 30,00, que já equivale a 2%, e desta forma sucessivamente.

Abra uma conta em uma corretora

Os agentes de investimento são instituições financeiras cujo objetivo é investir o dinheiro dos investidores em organizações e setores que necessitam de recursos. Ao contrário dos bancos, os corretores de valores mobiliários têm essencialmente apenas esta funcionalidade. Portanto, eles não emitem cartões de crédito ou cheques, não concedem empréstimos e não vendem seguros.

Na maioria das vezes, é muito mais simples abrir uma conta em uma corretora do que em um banco. Nas organizações de corretagem, o processo de abertura de contas geralmente é totalmente on-line, o que dá rapidez e tranquilidade.

Conclusão: como começar a investir de fato

Cada uma das que apresentei aqui são boas possibilidades para aqueles que estão apenas começando, porque têm riscos radicalmente menores e definitivamente retornos mais altos em comparação com a economia.

O ato de investir é apenas uma parte do período de aumentar a renda para qualquer um. Você gostou de aprender sobre esses investimentos para iniciantes? Espero que sim.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento