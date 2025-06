Vendas no varejo crescem 10,9% em abril, mostra novo indicador Mastercard

De acordo com o Mastercard SpendingPulse™, as vendas totais no varejo no Brasil aumentaram 10,9% em abril em comparação com o mesmo período do ano passado. Os setores com melhor desempenho no mês incluíram hospedagem (21,4%), supermercados (17,2%) e eletrodomésticos (16,7%), todos com crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior. O feriado da Páscoa explica em parte o forte desempenho anual.

De acordo com Gustavo Arruda, Economista-chefe para a América Latina e o Caribe (LAC) do Mastercard Economics Institute (MEI), a plataforma utiliza modelos avançados que consideram de forma anônima as atividades de varejo online e em lojas físicas.

Ferramenta importante pro varejo

“O SpendingPulse™ oferece aos clientes uma melhor compreensão dos hábitos de compra dos consumidores brasileiros em gastos essenciais e não essenciais, permitindo que os clientes alinhem suas estratégias operacionais com as mudanças identificadas”, comenta.

Conforme explicado por Gustavo, o forte desempenho do estado de Santa Catarina (21,1%), seguido pelo estado do Rio Grande do Sul (17,9%), ajuda a explicar parte da performance geral. Na divisão setorial, o setor de alimentos apresentou um resultado expressivo em toda a linha.

No caso dos alimentos, os resultados apresentam diferenças regionais. Enquanto os estados de Santa Catarina (26,6%), Espírito Santo (23,0%) e Rio Grande do Sul (19,7%) lideraram o resultado, Brasília (13,3%), Pernambuco (13,0%) e Maranhão (13,0%) contrabalançaram o desempenho.

Gustavo também mencionou que os resultados refletem diferentes dinâmicas nos preços. De acordo com o IBGE, a inflação geral no varejo está em torno de 6,2%, com os preços dos supermercados em 6,5% em termos anuais.

A Mastercard está lançando uma nova versão do SpendingPulse™ para o Brasil. O SpendingPulse™ é uma plataforma que fornece estimativas e insights sobre as atividades de vendas no varejo em nível nacional, regional e local.

Usando dados agregados e anônimos da Mastercard e modelos que representam todos os tipos de pagamento, a plataforma ajuda as empresas a melhorar o desempenho com base em indicadores macroeconômicos. Para o relançamento no Brasil, haverá detalhamentos por regiões e mais de 50 mesorregiões nos estados do Sul e Sudeste.

