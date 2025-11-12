Veneciano em alta em Limeira- O prefeito Murilo Félix anunciou, nesta quinta-feira (11), mudanças no primeiro escalão do governo. Celso Gonçalves assume a Secretaria de Habitação e Walter Veneciano, profissional com sólida trajetória na gestão pública, o substitui no comando da Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana.

Celso Gonçalves, que estava a frente da pasta dos Transportes, assume a Secretaria de Habitação tendo como prioridade a implantação dos novos projetos da Pasta , como o que vai custear a entrada para casa própria e os voltados às cooperativas e moradias de interesse social.

Já Walter Veneciano assume a Secretaria de Mobilidade Urbana com foco em eficiência e segurança no trânsito. Entre as prioridades definidas pelo prefeito Murilo Félix estão a implantação de tecnologia nos serviços da pasta, como os semáforos inteligentes, modelo que o chefe do Executivo conheceu em Barcelona.

O novo secretário também desenvolverá políticas voltadas a motoristas e motociclistas que atuam com aplicativos de transporte e entrega, incluindo a criação de um espaço de apoio e abrigamento para esses profissionais, essenciais ao funcionamento da cidade.



Walter também dará sequência aos estudos para a duplicação da rodovia Limeira–Cordeirópolis, com atenção especial aos impactos urbanos nos dois municípios e à modernização da praça de pedágio.

Outra frente de trabalho será o acompanhamento rigoroso do contrato com a empresa responsável pelo transporte coletivo, buscando maior eficiência operacional e melhor qualidade do serviço, o que pode reduzir a necessidade de compensações financeiras por parte da Prefeitura. Também estão previstas melhorias nos abrigos de ônibus e o reforço da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações contratuais.

Além disso, o secretário vai conduzir estudos para aprimorar o anel viário, fortalecer a educação no trânsito e ampliar o monitoramento inteligente, utilizando a tecnologia como base para reduzir acidentes, salvar vidas e tornar a mobilidade mais eficiente.

NOVO SECRETÁRIO VENECIANO

Walter Veneciano possui formação e ampla trajetória em Administração Pública (2011). Sua carreira inclui diversos cargos de liderança e assessoria em esferas municipal e estadual, totalizando mais de duas décadas de atuação. Desde janeiro, atuava como Assessor de Assuntos Estratégicos no Gabinete do Prefeito de Limeira, cuidando da interlocução da administração com os governos estadual e federal.

Atuou na Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (2023–2024) como secretário de Finanças e Planejamento, responsável pela elaboração da LOA e da LDO, e também como secretário de Projetos e Desenvolvimento, supervisionando Sebrae, Poupatempo, Convênios e Habitação, além de articular projetos com órgãos federais e estaduais.

Na AGEMCAMP (2019–2023), foi diretor técnico, atendendo os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas. Na Prefeitura de Americana (2003–2018), teve longa trajetória, passando por cargos de secretário de Ação Social, diretor, supervisor administrativo e assessor técnico, com atuação em áreas como Planejamento e Gabinete do Prefeito, além de participação em licitações e convênios público.

