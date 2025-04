O vereador Celso Ávila (Solidariedade) participou, no fim de tarde desta terça-feira (1º), de audiência pública a respeito da instalação de novas praças de pedágios no sistema Free flow (pagamento automático) no Estado de São Paulo a partir deste ano. O convite para o evento, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), foi feito pelo deputado estadual Vitão do Cachorrão.

Prefeitos, vereadores e demais autoridades de várias cidades que serão afetadas pela onda de pedágios por todo o Estado marcaram presença representando seus municípios e utilizando a tribuna para se manifestarem contrários à proposta e chamarem a atenção do Governo do Estado para que ocorra o diálogo sobre o assunto.

Ávila foi categórico em afirmar, durante o uso da tribuna, que os trabalhadores terão prejuízo com mais um imposto a ser pago. “Na nossa região, muitas pessoas que trabalham em Piracicaba e outras cidades serão obrigadas a pagar dois pedágios pra ir e para voltar pela SP-304. Essa é uma realidade que vai pesar demais no bolso do trabalhador. É muito fácil propor, sendo que quem vai pagar mais uma vez, somos nós”, disse o vereador, que integra a Frente Parlamentar Contra a Instalação de Pedágio na SP-304, da Câmara barbarense, criada no último dia 18.

O parlamentar tem percorrido as cidades da região para participar de reuniões que discutam o assunto. Recentemente, esteve em Hortolândia no encontro do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC), onde junto a outros colegas vereadores protocolou documento sobre o posicionamento contrário à instalação de pedágio na SP-304. Na próxima semana, Ávila deve participar de mais uma reunião na cidade de Sorocaba, também a convite do deputado Vitão do Cachorrão, e do vereador sorocabano Fábio Simoa.