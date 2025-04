Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Paulo Monaro, Carlos Fontes, Felipe Corá e Celso Ávila participaram, na tarde desta quarta-feira (9), de uma audiência pública realizada na cidade de Sorocaba.

A pauta principal do encontro foi o repúdio à proposta de instalação de novos pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo — especialmente na Rodovia SP-304, que atende a região.

O que fizeram os vereadores

O evento contou com a presença de diversos deputados estaduais e vereadores de várias cidades paulistas, que se uniram em uma frente ampla para cobrar do Governo do Estado a revisão do projeto de concessão rodoviária, que prevê a instalação de praças de pedágio em trechos estratégicos.

Durante a audiência, os parlamentares barbarenses reforçaram a preocupação com os impactos negativos que um eventual pedágio na SP-304 pode trazer para moradores, trabalhadores e empreendedores da região, que dependem diariamente da rodovia para se locomover. Segundo eles, a medida representa mais um custo injusto à população, que já enfrenta uma elevada carga tributária.

A audiência foi marcada por discursos firmes em defesa da mobilidade e do desenvolvimento regional, com a reivindicação de soluções mais justas e equilibradas para a gestão das rodovias estaduais, sem onerar ainda mais os cidadãos.

