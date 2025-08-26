Vereadores de Americana homenageiam profissionais da Área Jurídica

A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (25) sessão solene para a entrega da medalha de mérito “Profissionais da Área Jurídica” a dezenove homenageados que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana.

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador da 18ª legislatura Silvio Dourado. Participaram da sessão o presidente da Câmara, vereador Leo da Padaria (PL), os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Juninho Dias (PSD), Lucas Leoncine (PSD), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PL), Levi Rossi (PRD), Marcos Caetano (PL), Pastor Miguel (PRD), Professora Juliana (PT), Renan de Angelo (Podemos), Talitha De Nadai (PDT), Thiago Brochi (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL), o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza e o autor do decreto que criou a homenagem, Silvio Dourado, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Foram agraciados com a medalha os profissionais da área jurídica indicados pelos parlamentares da Casa pelo destaque obtido nos trabalhos desenvolvidos nas áreas de advocatícia, magistratura e promotoria de justiça, além de delegados de cartórios extrajudiciais e servidores da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Poder Judiciário: André Marchi Campos, Angelo Amado Bertini, Eder Almeida de Sousa, Elisete Ferreira dos Santos, Emerson Luiz Tresano, Eraldo dos Santos, Fábio de Souza Figueiredo, Fládia Alexandra Biondo Nascimento, Guilherme de Mattos Cesare Ponce, Hamilton Rodrigues, Israel dos Santos Junior, Janete Peruca da Silva, José Antonio Franzin, Lúcio Antonio Petrocelli, Mariana Gasparini Rodrigues, Pedro Alves, Silas Franco Figueiredo, Vinicius Cardoso da Silva e Wendell Lopes Barbosa De Souza.

“É uma honra muito grande estar participando dessa homenagem mais uma vez. Destaco a forte advocacia da cidade de Americana, com mais de dois mil profissionais registrados na subsecção da OAB. Esses números apontam o importante papel de todos os profissionais da área jurídica que atuam em nosso município”, destacou o presidente da Câmara, vereador Léo da Padaria.

O juiz de direito Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza utilizou a palavra em nome de todos os homenageados. “Somos profundamente gratos e honrados pela homenagem que recebemos. Essa medalha simboliza o reconhecimento e a confiança depositada em nosso trabalho, temos a clareza de que quanto maior o reconhecimento, maior a nossa responsabilidade. Renovamos aqui, publicamente, nosso compromisso de continuar trabalhando com afinco visando a construção de um futuro ainda melhor para nossa cidade e irmãos e irmãs americanenses”, discursou.

Homenageados

André Marchi Campos (indicado pelo vereador Léo da Padaria)

Aprovado no exame da OAB ainda durante a graduação, especializou-se na área criminal e fundou seu próprio escritório, onde atua de forma consolidada há seis anos. Foi presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Americana de 2019 a 2021) e preside atualmente a Comissão de Direitos e Prerrogativas. É Coordenador Regional de Prerrogativas da 4ª Região da OAB/SP, coordenando as comissões de prerrogativas de 12 cidades.

Angelo Amado Bertini (Gualter Amado)

Atuando na área tributária deste a faculdade, é especialista em Direito Tributário pela PUC/RS. Participa ativamente de ações sociais, colaborando com instituições como a Casa da Criança e o Lar dos Velhinhos. Recentemente diagnosticado com autismo funcional e altas habilidades, tem sua trajetória marcada pela persistência e paixão pelo aprendizado.

Eder Almeida de Sousa (Juninho Dias)

Especializado em Direito e processo do trabalho, é sócio-fundador de escritório com reconhecida atuação nas áreas cível, trabalhista e empresarial. Atualmente, é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Americana, dedicando-se à valorização da advocacia e ao fortalecimento institucional da OAB.

Elisete Ferreira dos Santos (Renan de Angelo)

Com atuação nas áreas de Direito Previdenciário, Trabalhista e Cível, possui pós-graduações nas áreas de Direito do Trabalho com ênfase em Acidente do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito e Processo do Trabalho. Foi professora de Ética Profissional em cursos técnicos. Também é formada em Tecnologia em Recursos Humanos e, atualmente, dedica-se aos estudos em Psicanálise, buscando aprofundar o olhar humano sobre a prática jurídica.

Emerson Luiz Tresano (Pr. Miguel Pires)

Iniciou sua vida profissional em 2001, atuando no Departamento de Trânsito de Americana, onde permaneceu até 2012. Dedica-se à advocacia com atuação no Direito de Trânsito, sendo hoje referência regional na área. Atualmente é Presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Americana.

Eraldo dos Santos (Leco Soares)

Fundador de seu próprio escritório de advocacia em 1990, também criou e atua em duas empresas nas áreas imobiliária e de administração de condomínios. Em 2001, foi convidado a integrar a diretoria da OAB Americana como tesoureiro e, posteriormente, eleito presidente da instituição, cargo que exerceu até 2006. Durante sua gestão, idealizou o projeto Natal Legal, em parceria com a Prefeitura de Americana, beneficiando milhares de crianças e idosos carentes ao longo de cerca de 10 anos. Atualmente, preside a Comissão de Direito Condominial da OAB Americana.

Fábio de Souza Figueiredo (Roberta Lima)

Ainda durante a graduação, deu os primeiros passos em sua carreira voltada ao Direito Empresarial. Atuou em grandes multinacionais, consolidando-se na área empresarial. Especializou-se em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Constitucional. Dedica-se ativamente à causa animal há mais de 15 anos, mantendo compromisso contínuo com a defesa dos direitos dos seres mais vulneráveis.

Fládia Alexandra Biondo Nascimento (Talitha De Nadai)

Advogada atuante há mais de 30 anos, especialista em Direito das Famílias, Sucessões e na defesa dos direitos das mulheres. Idealizadora e palestrante do projeto “Mulheres Protegidas”, iniciativa que leva informação e orientação jurídica, com o propósito de promover a consciência dos direitos e a dignidade humana.

Guilherme de Mattos Cesare Ponce (Jean Mizzoni)

Com mais de 14 anos de experiência e seis pós-graduação na área jurídica, atua em Direito Previdenciário com atendimento humanizado e forte presença digital. Lidera uma equipe de mais de 40 colaboradores, distribuída em unidades na cidade de Americana (matriz), Sumaré, Hortolândia, Paulínia e, em breve, Piracicaba.

Hamilton Rodrigues (Gutão do Lanche)

Atuou durante três anos na Polícia Militar e, após deixar a corporação, formou-se em Direito, especializando-se em Direito Criminal. Foi Assessor Parlamentar na Assembleia Legislativa e Secretário Municipal de Indústria e Comércio na cidade de Osasco.

Israel dos Santos Junior (Levi Rossi)

Especializado em Direito Imobiliário, com ênfase em leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis, possui quase uma década de experiência jurídica. Sua atuação é voltada à regularização de imóveis, análise de editais, avaliação de riscos jurídicos e definição de estratégias para arrematação segura de bens em leilão. Também atuou no Juizado Especial, prestando atendimento jurídico gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Janete Peruca da Silva (Professora Juliana)

Atua na assistência jurídica gratuita da OAB/Americana desde 2014. Atuou por dois anos no Conselho de Segurança Alimentar de Americana e por dois anos na Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/Americana. Participa voluntariamente de palestras e orientações em bairros periféricos, com o objetivo de promover acesso à informação e orientação jurídica à população.

José Antonio Franzin (Fernando da Farmácia)

Advogado e contabilista com atuação desde 1987, é especialista em Direito Tributário. Fundou seu próprio escritório e foi presidente da Associação dos Advogados de Americana e tesoureiro da OAB Americana. Atuou no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-SP e contribuiu com projetos comunitários, como a fundação do CPC, que atende pessoas com deficiência visual. Presidiu o Rio Branco Esporte Clube e recebeu da Câmara o título de Cidadão Americanense.

Lúcio Antonio Petrocelli (Thiago Brochi)

Delegado de Polícia com ampla trajetória na Polícia Civil, iniciada em 1999 como Agente Policial. Ocupou os cargos de Investigador, Investigador-Chefe e, desde 2017, Delegado Titular, atuando em diversas delegacias da região de Americana. Formado em Administração e Direito, possui diversas especializações em investigação criminal, incluindo crimes digitais, estelionato, lavagem de dinheiro, roubos e interceptações telefônicas.

Mariana Gasparini Rodrigues (Jacira Chávare)

Advogada com quase duas décadas de experiência, atua em Direito Imobiliário, Direito Processual Civil, Direito Contratual e Direito Médico. É co-fundadora e diretora de seu escritório, onde presta assessoria jurídica a empresas, empresários e profissionais liberais, com atuação em todo o Brasil.

Pedro Alves (Leonora Périco)

Com atuação voltada à justiça social, fundou seu escritório onde presta atendimento humanizado nas áreas de Direito Previdenciário, Civil, Trabalhista, Família, Imobiliário e Penal. Presta serviços pro bono a pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de convênio entre a OAB e a Defensoria Pública.

Silas Franco Figueiredo (Marcos Caetano)

Estagiou na Prefeitura de Americana e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuando por dois anos na 1ª Vara Criminal de Americana. Em seu escritório próprio, presta serviços jurídicos a pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive por meio de atendimento pro bono. No último ano, redigiu mais de quatrocentos acordos judiciais e extrajudiciais.

Vinicius Cardoso da Silva (Dr. Wagner Rovina)

Iniciou sua trajetória jurídica em atividades administrativas em escritórios de advocacia e foi aprovado no Exame da OAB em 2022. Atua nas áreas de Direito de Trânsito e Direito de Família. Atua ainda como palestrante e promove a conscientização e democratização do conhecimento jurídico através de suas redes sociais.

Wendell Lopes Barbosa De Souza (Lucas Leoncine)

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2023, é titular desde 2019 da Vara do Júri de Execuções Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Americana. Pós-Doutorado em Direitos Humanos, Saúde e Justiça, Mestre e Doutor em Direito Civil Comparado, MBA em Gestão da Saúde e especializado em Direito Penal. Atua também como professor e coordenador de cursos de pós-graduação e é membro ativo de órgãos e comissões voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher, como COMESP e COCEVID.

