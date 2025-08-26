O mercado brasileiro de motos elétricas segue em expansão. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas cresceram 52% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando o segmento como uma das apostas para a mobilidade sustentável no país. Uma parceria entre três empresas do setor – 99, Vammo e Riba Brasil – puxa esse avanço, com milhares de novas motocicletas sustentáveis postas nas ruas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No país, os serviços de carros por aplicativo foram o principal motor da expansão dos elétricos entre os veículos de quatro rodas. Agora, com o investimento conjunto das três empresas, o mesmo movimento começa a acontecer sobre duas rodas, impulsionando a adoção de motos elétricas para delivery e transporte de passageiros. Segundo as companhias, o objetivo da iniciativa é aliar tecnologia, redução de custos e compromisso ambiental.

A parceria entre 99, Vammo e Riba Brasil integra a Aliança pela Mobilidade Sustentável, grupo formado por 23 empresas para acelerar a adoção de veículos elétricos no país. Juntas, as três empresas expandiram de forma significativa suas frotas de motos elétricas neste ano, atendendo desde grandes capitais até operações especiais.

“A 99 segue na vanguarda da transição para a mobilidade eletrificada. Hoje, já são mais de 3 mil motos elétricas ativas na plataforma e nossa meta é chegar a 10 mil até o final do ano, ampliando a oferta em várias regiões do país”, afirma Thiago Hipolito, diretor de inovação na 99.

Em abril, a 99 e a Vammo anunciaram a locação de mil unidades da nova CPX Comfort, scooter elétrica considerada a mais confortável do Brasil, resultado de um projeto piloto iniciado em 2024. Com 23% mais potência que o modelo anterior, autonomia de até 100 km e tecnologia de troca rápida de baterias (Battery Swap), a Comfort foi desenvolvida para atender às necessidades de transporte de passageiros e entregas em áreas de alta demanda, como a Grande São Paulo.

“Como líder no setor, a Vammo entende que a transição para a mobilidade elétrica exige a construção de um ecossistema robusto e tecnológico, o que nos permitiu crescer 7 vezes em 2025. Nosso compromisso é com uma solução confiável e prática. Parceiros como a 99 são essenciais para aprimorarmos as soluções inovadoras que construímos, reforçando a nossa capacidade de atender à crescente demanda por descarbonização de duas rodas. explica Billy Blaustein, COO da Vammo.

O uso de motos movidas a bateria também vem transformando o dia a dia dos motociclistas parceiros. Segundo Cleiton Lucena de Paula Leite, parceiro da 99 e que atua há mais de 20 anos na profissão, a mudança trouxe diversos benefícios. “Antes, eu gastava em média R$ 50 por dia só com gasolina e ainda tinha despesas altas com manutenção. Hoje, praticamente não tenho custos extras: o aluguel semanal inclui manutenção, pneus, pastilhas e a troca ilimitada de baterias, que faço em até dois minutos. Além da economia, o conforto é muito maior e os passageiros adoram a experiência”.

Operação estratégica para a COP30 motos elétricas

Já em Belém, a 99 e a Riba Brasil iniciaram em julho a entrega de 300 motos elétricas para atender à demanda de transporte durante a COP30, que será realizada em novembro na capital paraense. O modelo, customizado para a geografia local, tem capacidade de carga de até 220 kg e autonomia de até 120 km, com acesso a 14 estações de troca de baterias.

A iniciativa prevê redução média de 1 tonelada de CO₂ a cada 10 mil km rodados, além de economia de até 35% para os condutores parceiros. “Além de ser livre de emissões, o ruído é apenas o dos pneus, beneficiando a saúde de pilotos, passageiros e cidades”, explica Carlos Roma, CEO da Riba Brasil.

Aliança pela Mobilidade Sustentável

Desde a criação, a Aliança pela Mobilidade Sustentável já viabilizou mais de 18 milhões de viagens eletrificadas, evitando a emissão de 18 mil toneladas de CO₂, equivalente ao plantio de 145 mil árvores. Em três anos, foram direcionados mais de R$ 332 milhões em investimentos para ampliar o acesso a veículos elétricos, infraestrutura de recarga e políticas públicas de descarbonização.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado