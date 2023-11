Viagens são prioridade financeira de 5 em cada 10 brasileiros para o fim do ano

“Afinal, qual a sua principal meta financeira para os próximos meses?” Desde junho deste ano, a cada vez que a fintech FinanZero faz essa pergunta a entrevistados de todo o país, as respostas para a pesquisa mensal do Índice FinanZero de Empréstimo são sempre as mesmas: viajar.

Em setembro, por exemplo, mais da metade dos 500 respondentes de Norte a Sul (54%) citaram que gostariam de fazer uma viagem até o final do ano – um aumento de 3 pontos percentuais (p.p) em relação a agosto, quando 51% disseram que essa era a próxima grande prioridade financeira.

Até maio, cabe enfatizar, a maioria dos ouvidos mensalmente pela fintech respondiam que o objetivo principal era organizar as próprias finanças, e mesmo planos como trocar de carro (41%) superavam o projeto viagem, mencionado por 40% naquele período.

No último mês, por outro lado, a ideia da organização do orçamento foi a segunda menção mais comum (43%), mais de 10 p.p atrás das viagens. Próximo a ela, ainda apareceram desejos como a compra/renovação do próprio imóvel (34%) e a aquisição/troca do automóvel (33%).

Para Rodrigo Cezaretto, Diretor de operações e produtos da FinanZero, os números podem servir como um termômetro do comportamento ao redor do país, sugerindo que as pessoas estão mais propensas a investir em novas experiências do que se voltar a investimentos de longo prazo ou à compra de bens materiais.

“O desejo de viagens percebido nesse período se relaciona com a chegada das férias de verão. É interessante perceber que o desejo da viagem é colocado à frente das compras de bens materiais”, reflete. “As alterações dos objetivos financeiros, mostradas na nossa pesquisa, revelam que as tendências de consumo podem se manter, mesmo com um contexto econômico desafiador para a maioria da população brasileira”.

Cezaretto entende, nesse sentido, que os dados são positivos e evidenciam a retomada recente do setor de turismo nacional. Os números otimistas, a seu ver, apontariam para um crescimento expressivo da demanda a partir do fim do ano, tanto para quem atua no cenário brasileiro quanto no exterior.

Saltam as buscas no Google por pacotes promocionais

Se viajar é o objetivo principal dos brasileiros, em boa parte dos casos, ele também é acompanhado pela constante preocupação com as contas e a própria economia.

Em outro estudo recente conduzido pela FinanZero, dessa vez a partir das buscas no Google durante 2023, o aumento mais significativo das pesquisas relacionadas a viagens girou em torno do termo “passagens aéreas baratas”. Para se ter uma ideia, somente entre abril e setembro deste ano, o salto foi de 122%.

Outra palavra-chave relacionada, “comprar passagem aérea barata”, subiu 52,6% no mesmo período, assim como “pacote de viagem em promoção”, com alta de 47,7% – o que evidencia a atenção dos futuros viajantes com a contenção de seus gastos.

“De um lado, é importante enfatizar que o boom de tais pesquisas reflete diretamente nosso cenário econômico desafiador, pois evidencia como, para boa parte da população, viajar em meio à alta inflação só vem sendo viável graças a eventuais descontos e preços promocionais”, destaca Cezaretto. “De outro, também é possível relacionar a busca por passagens acessíveis à força das plataformas comparadoras de serviços, que têm cada vez mais ampliado o poder de escolha dos consumidores – seja na contratação de um ticket aéreo, pacote de viagens ou, no nosso caso, empréstimo pessoal.”

Sobre a FinanZero

A FinanZero é o maior buscador de empréstimo online do Brasil. Fundada em 2016, a fintech tem como missão tornar os pedidos de crédito acessíveis e desburocratizados. Com mais de 75 bancos parceiros, a Fintech já realizou transações que ultrapassam a marca de 1,3 bilhão de reais.