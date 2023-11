Pedala “SBO” comemora 10 anos com exposição “Bicicleta também é arte”

O coletivo “Pedala SBO” completa 10 anos de existência e comemorará com a mostra “Bicicleta também é Arte”, além de pedal para conscientização ao câncer de próstata. Com o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a abertura da exposição será nesta quarta-feira (1º), às 19 horas, no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini”. O evento é aberto ao público.

A mostra comemorativa traz uma releitura da primeira exposição realizada em 2013, reunindo a relevância da bicicleta no contexto urbano e na sociedade, por meio de série fotográfica, quadros com gravuras, pinturas, veículos bicicletas, retratos de pessoas que utilizam e incentivam a “bike” como meio de transporte, lazer, esporte, turismo e negócios, além de propostas históricas do coletivo “Pedala SBO”.

Idealizada por Eduardo Alves do Vale, fundador do Pedala SBO, a exposição têm curadoria de Carlo Augusto de Almeida e conta com obras dos artistas Black Linhares, Elisabete Padovezi, Giuseppe Ranzini, Luiz Cavali, Marilu Trevisan, Omar Jee, Otoni Galli Rosa e Teresinha Mazzei.

A mostra “Bicicleta também é Arte” poderá ser visitada entre 6 e 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O endereço do Centro de Memórias é Rua João Lino, 362, no Centro.

Pedal comemorativo – Novembro Azul

O pedal comemorativo será no dia 19 de novembro (domingo) e integra as atividades da Campanha “Novembro Azul”, de mobilização e conscientização em prol ao combate ao câncer de próstata e promoção da saúde e qualidade de vida. A realização é do Hospital Santa Bárbara, Espaço Mobilidade e apoio do Pedala SBO. A concentração será às 7 horas, com café da manhã e diversas atividades, no Santa Bárbara Mall.

O Coletivo

O “Pedala SBO” realizou cerca de 200 pedais na última década. De acordo com o coletivo, a estimativa atual é que cerca de 10 mil bicicletas circulem aos finais de semana em Santa Bárbara d’Oeste.

O Coletivo “Pedala SBO” têm o lema “É possível conviver” e, em 2021, em um trabalho co-realizado com a Secretaria de Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Turismo e Guarda Civil Municipal, lançou a “Cartilha do ciclista” disponível no site www.visitesbo.com/pedal

Serviço:

Exposição “Bicicleta também é Arte” – Comemorativa aos 10 anos do Pedala SBO



Abertura: quarta-feira (1º), 19 horas

Local: Centro de Memória “Antonio Carlos Angolini” | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Visitação: 6 a 14 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas

Entrada gratuita

Pedal na Campanha “Novembro Azul”

19 de novembro, sábado

Concentração: 7 horas

Local: Santa Bárbara Mall | Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1102, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Contato: 19 98732-1237 (Eduardo)