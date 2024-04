Vice-prefeito de Santa Bárbara, Felipe Sanches fecha com o Republicanos

O vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, também mudou de partido e passa a integrar o time do Republicanos.

Considerado equilibrado politicamente, Felipe é bastante ligado às igrejas de Santa Bárbara, pastores e padres e continua na chapa do prefeito Rafael Piovezan (PL) para disputar a reeleição este ano.

Nos bastidores, Felipe é peça chave na articulação para que empresas se instalem no município barbarense, assim como no trato político com a base do governo e lideranças.

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP