Principal praça do Zanaga recebe mais iluminação de LED

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta segunda-feira (8) o trabalho de ampliação da iluminação de LED na Praça Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga.

O setor de iluminação pública da Prefeitura de Americana está instalando mais seis postes sextantes, totalizando o aumento de 24 lâmpadas de LED.

“Os novos postes proporcionarão mais segurança e conforto aos frequentadores da praça, melhorando a luminosidade do espaço de lazer com as lâmpadas de LED, que são modernas e mais eficientes”, ressalta o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da expansão da iluminação de LED, a Praça Vinícius de Moraes recebeu a instalação de um novo brinquedo infantil multiuso no Espaço Kids, a criação do Espaço Pet, mobiliários urbanos (bancos e lixeiras) e um novo layout com a pintura geral (guias, sarjetas, bancos e postes de iluminação pública).

