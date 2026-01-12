2026 chegou com uma paixão nacional em alta: cinema. Após o vidente Pedro Baldansa acertar a previsão da premiação de Wagner Moura com o filme O Agente Secreto no Globo de Ouro, muitos se perguntam se o ator levará também a estatueta do Oscar.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O vidente, cartomante, astrólogo, numerólogo e sensitivo Pedro Baldansa, também autor do livro Os caminhos da prosperidade (Latitude), é a fonte ideal para entrevistas sobre o que as cartas, os astros e a numerologia indicam para o futuro do filme brasileiro no Oscar. Ele pode contribuir com previsões, contexto, leitura de energia do momento e análises numerológicas.
– O que as cartas mostram sobre O Agente Secreto: chances reais na maior premiação do cinema;
– Como está o “mapa energético” do filme em relação aos concorrentes internacionais;
– Numerologia do filme e do elenco, e como esses números influenciam a temporada de prêmios.
Sobre o autor: Pedro Baldansa é vidente, cartomante, astrólogo e numerólogo. Aos 14 anos, começou a trabalhar na área espiritual, lendo cartas para outras pessoas. Em seu canal no YouTube, Pedro compartilha suas previsões sobre assuntos diversos, como política, economia e outros temas de interesse coletivo. Também se dedica a orientar as pessoas que querem superar momentos difíceis, ajudá-las a desenvolver a fé em si mesmas e abrir seus caminhos por meio de práticas espirituais, técnicas mentais e atitudes pessoais mais positivas.
Instagram do vidente: @pedrobaldansa
Leia + sobre famosos, música e mais