Aulas voltando- Com estoques reforçados, empreendimento oferece amplo mix de marcas e modelos variados

Janeiro é o mês em que muitas famílias aproveitam para comprar o material escolar. Com um mix de lojas especializadas em papelaria, roupas, calçados e acessórios, o Shopping ParkCity Sumaré oferece uma ampla variedade de produtos, de diferentes marcas e modelos, para facilitar as compras.

Cadernos, lápis, canetas, agendas, mochilas, lancheiras, além de eletrônicos como calculadoras e tablets, podem ser encontrados com facilidade e comodidade, em um ambiente seguro e confortável, o que facilita as compras de quem pretende adquirir os itens da lista em um só lugar.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, lembra que os lojistas estão preparados para atender à demanda típica deste período do ano. “As lojas reforçaram seus estoques e estão com novidades nas vitrines para proporcionar mais opções e uma experiência de compra completa para os clientes”, destaca.

Kalunga, Americanas, Lumiale, Savegnago, Zanini Kids, World Tennis, American Shoes, Kings Sneakers, Riachuelo, Renner, entre outras, são algumas das lojas onde os clientes encontram produtos para os estudos, além de roupas, calçados, mochilas e lancheiras.

“O Shopping ParkCity Sumaré proporciona um ambiente seguro, agradável e com variedade de lojas para facilitar as compras de quem busca praticidade com conforto e muitas opções de escolha”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.