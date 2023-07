Vídeo. Como transformar a caixa de sua privada

Reforma sem obra: a repaginação do layout que trouxe um novo significado para o apartamento

Os arquitetos Eloy e Felipe Fichberg buscaram soluções que transformaram o imóvel, abrangendo além da estética, aspectos práticos, funcionais e emocionais

Inspirados pelo estilo contemporâneo, os arquitetos à frente do escritório Trees Arquitetura conseguiram a combinação perfeita entre elegância e inovação para ser o novo contraste deste apartamento | Projeto da Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

O lar e o morador possuem uma conexão intrínseca, pois ambos precisam estar em concordância para se viver bem e melhor, seja casa ou apartamento. Esse lugar é um refúgio da vida externa e que após a pandemia, quando passamos um maior tempo dentro de casa, ficou mais evidente a necessidade de realizar uma reforma que deixasse os ambientes mais personalizados, seguros, confortáveis e organizados. Essa nova realidade mostrou a importância de valorizar e investir nas residências.

Foi o caso deste projeto do escritório Trees Arquitetura. O apartamento, com cerca de 90m2, começou a se demonstrar descompassado dentro do novo contexto da moradora, que passou a desejar um lar de cara nova. “Como ela mora só, nossa solução foi repaginar, em um primeiro momento, os ambientes sociais e os quartos do apartamento para mudar a perspectiva de vivência e, também, para ela receber os filhos e amigos com espaços agradáveis, que mostrem um pouco de quem ela é” contam os arquitetos Eloy e Felipe Fichberg.

Living

A marcenaria planejada se harmoniza com os demais elementos do estar, como o sofá vermelho e as obras de arte escolhidas a dedo pela moradora | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

Ao entrar na residência, o living ladeado de quadros artísticos já chama a atenção das visitas e se torna o cartão postal do apartamento. A atmosfera contemporânea foi combinada com o uso de madeira bem trabalhada e revestimentos claros, como o piso de porcelanato e a cor das paredes, produzida especialmente para as paredes do projeto. “Além disso, a ideia de deixar a laje original foi uma decisão com o intuito de contrastar com o piso, quebrando um pouco do branco no espaço, e assim conseguimos dar destaque às obras de arte, resultando em um living com efeito mais rústico e natural“, explica Felipe.

A luz natural também é preponderante nesse ambiente, pois adentra preenchendo todos os espaços com uma sensação acolhedora de bem-estar que pode ser regulada pelas cortinas que vão do chão ao teto | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

Ainda no living, o sofá vermelho quebra qualquer seriedade do espaço e a marcenaria provoca um toque de elegância e durabilidade através do buffet de madeira de oito metros de madeira imbuia e da mesa de centro, projetada pelos arquitetos, com madeira da espécie cumaru, para ser um ponto focal no ambiente.

Sala de TV

Painel e mesa de centro feitos de madeira cumaru, escolha cuidadosa dos arquitetos para trazer unicidade e requinte à sala de TV | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

A sala de televisão é outro destaque e a arte se faz protagonista novamente, sendo responsável por emprestar cor e expressão ao espaço. As paredes foram pintadas na mesma cor do living, assim como o piso mantém a unidade nas áreas sociais. O painel da televisão preenche toda a parede e, assim como a mesa de centro, também presente na sala, foi desenhado pela dupla de profissionais para ser imponente e elegante. “Nossas principais estratégias foram pautadas na concepção e espaços modulados que propiciam a sensação de organização que tanto gostamos. Agora é possível guardar a maior parte dos objetos e aproveitar uma sessão de cinema de forma aconchegante“, lembra Eloy.

Nessa sala de televisão, todos os elementos evocam a uma atmosfera voltada para a natureza, desde a madeira do painel, até as obras remetendo ao mar. Para dar mais significado, a moradora adquiriu o quadro de tartarugas, feito a partir da técnica de origamis do próprio Felipe Fichberg, arquiteto da obra | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

Home office

Para seguir trabalhando, um dos pedidos da residente foi a construção de um home office | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

Com o aumento da atividade de trabalho em modalidade remota, a exigência de possuir um pequeno escritório em casa ficou em alta, e para essa moradora não foi diferente. Então, os arquitetos montaram um home office no quarto de hóspedes sem necessariamente perder todo o dormitório. A marcenaria bem elaborada para uma proposta multifuncional deu conta da bancada de trabalho, cama de solteiro e guarda-roupa.

Quarto principal

O dormitório não foi impactado por grandes alterações, apenas com o acréscimo de modulados para auxiliar o dia a dia da moradora | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

Para o quarto da moradora, o pedido foi simples: um espaço para usar como seu. Por isso, o grande painel de cumaru foi o responsável pela renovação visual e superfícies projetadas especialmente para acomodar itens, objetos pessoais e vestimentas da moradora, em substituição ao antigo armário.

Com uma estética atualizada, o quarto principal ganhou um painel de Cumaru que otimiza o cômodo e possui uma disposição eficiente | Projeto do escritório Trees Arquitetura | Foto: Ricardo Abreu

“A repaginação foi um sucesso propiciou muitos benefícios, como a renovação do estado de espírito com elementos que ela mesmo escolheu, a renovação do ambiente físico com a revitalização do estar, medidas do layout acertadas e fluidez na circulação, além de um estímulo à criatividade e organização com toda a marcenaria planejada que possibilitou dela se livrar de vãos, guarnições e armários cheios. Todas essas soluções contribuem para uma vida mais eficiente e produtiva“, concluem os profissionais Felipe e Eloy Fichberg.

Sobre a Trees Arquitetura

Com um passado familiar de arquitetos construtores, a Trees Arquitetura foi fundada em 2016 e é comandada por Eloy e Felipe Fichberg, pai e filho apaixonados pelo ofício. Usufruindo da experiência de mais de cinco décadas, que une o melhor das áreas de construção e arquitetura, a Trees oferece uma ampla gama de serviços, desde criação de projetos para apartamentos de alto padrão até casas populares, da escolha do terreno, passando pelos estudos e criação de projetos residenciais, até a reforma de edifícios corporativos, shoppings, lojas, indústrias, templos religiosos, escolas, bares, clínicas, hotéis e unidades de saúde.

Ao unir a juventude e uma visão contemporânea do mercado, a Trees Arquitetura segue em busca de novos aprendizados e acredita que trabalhos de pequeno, médio ou grande portes são igualmente desafiadores e estimulantes. O olhar de arquiteto e a competência técnica de mais de 400.000 m² em obras executadas, aliados ao respeito ao cliente, além da dedicação e do cuidado com cada detalhe, resultam em trabalhos únicos e diferenciados. Na nova etapa do escritório, Eloy e Felipe continuam com foco na originalidade e sofisticação, sem deixar de lado a simplicidade. Tudo se reflete na concepção de ambientes contemporâneos, humanizados e dinâmicos, que convidam ao aconchego e bem-estar.