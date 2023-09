Vídeo. Gusttavo Lima agarra p... de amigo em show

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, um legítimo conservador, cidadão de bem, classe média alta, branco, hétero,… Hétero?… Não pera!… pic.twitter.com/agnOKjgA6k — Bob Silva 🔴🚩🇧🇷🚩🔴♻️ (@BobSilvaOnFace) September 24, 2023

Durante um show, em que se apresentava com a dupla Jhonny e Rahony, em Brasília, ele surpreendeu a todos ao agarrar as partes íntimas de um dos amigos.

De acordo a revista Contigo, o marido de Andressa e a dupla sertaneja são amigos de longa data e a brincadeira foi levada na esportiva. No passado, Gusttavo Lima era guitarrista de Jhonny e Rahony.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A reação na web foi rápida, com comentários críticos do tipo: “Esse macho não me desce… Um sem noção”, “Agora vou fazer uma pergunta: por que ele não tem a sexualidade questionada? Se fosse o Luan (Santana) fazendo isso, nossa” e “Isso não é bom, respeitem as pessoas”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP