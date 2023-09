São Paulo perto de sair da fila de 10 anos

O São Paulo joga este domingo para sair de uma fila

de mais de 10 anos de títulos importantes. O último título relevante do clube do Morumbi foi a Copa Sulamericana de 2012, vencida em dezembro. No ano passado, o time foi como favorito mas acabou surpreendido e tomando a virada do Independiente Del Valle (COL).

O adversário deste domingo é o combalido Flamengo, derrotado no jogo de ida por 1 a 0, gol do argentino Calleri. Com praticamente todos os jogadores à disposição, o Tricolor chega embalado para a partida, mas com um sinal de alerta ligado em relação ao desempenho recente no Brasileirão.

Time descansado

Dorival Júnior optou por escalar um time reserva na derrota para o Fortaleza. Dessa forma ele terá todos seus titulares descansado para encarar o Flamengo. Lembrando que o time carioca escalou boa parte dos seus principais atletas no empate sem gols contra o Goiás na última quarta-feira (20).

Chance de título no ano

Eliminado na Copa Sul-Americana, o São Paulo tem na Copa do Brasil a possibilidade real de garantir pelo menos uma conquista em 2023.

Vale citar que além de garantir uma inédita Copa do Brasil, o título representaria o fim de um jejum em competições nacionais de 15 anos, já que a última taça do clube foi no Brasileirão de 2008.

Depois do Campeonato Brasileiro, a equipe do Morumbi conquistou a Copa Sul-Americana em 2012 e o Paulistão em 2021.

Momento do São Paulo no Brasileirão

Apesar do Tricolor ainda ter 15 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, para sonhar com o título o clube teria não só que melhorar seu desempenho no Brasileirão, como torcer por diversos tropeços dos times que estão acima na tabela.

Hoje o São Paulo ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos ganhos, 23 atrás do líder Botafogo, ou seja, seria necessário que o clube vencesse seis jogos e tivesse pelo menos dois empates para chegar na mesma pontuação do Fogão, que teria que perder pelo menos oito dos 14 jogos que ainda terá pela frente, isso sem contar o desempenho dos demais adversários.

Além disso, existe um sinal de alerta ligado por conta do time de Dorival Júnior estar próxima da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos separando o clube do Santos, primeiro no Z4.

Departamento médico do Tricolor quase vazio

O São Paulo terá força máxima para a decisão da Copa do Brasil. Isso porque apenas Erison, Galoppo, Patryck e Marcos Paulo estão fora por lesão.

Destes, o desfalque mais sentido é do argentino, que só deve voltar aos gramados em 2024.

