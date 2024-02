Vídeo mostra o que seria OVNI na Colômbia

Vivemos em uma era na qual somos bombardeados por dados e informações por todos os lados e o avanço da tecnologia tem trazido diversas transformações para o mundo corporativo. Uma das grandes inovações, que está mudando a maneira como as empresas treinam e capacitam seus colaboradores, é a Inteligência Artificial (IA) Generativa. Tudo leva a crer que a IA garantirá maneiras mais eficientes e produtivas de aprendizagem

Ao utilizar essa tecnologia, as empresas podem criar chatbots de treinamento que, por meio de perguntas e respostas, auxiliam os funcionários a adquirir conhecimentos específicos sobre seus cargos e responsabilidades. Essa interação dinâmica permite um aprendizado mais eficiente e personalizado que se adapta ao nível de conhecimento de cada colaborador. É importante ensinar, mas também criar um ambiente de aprendizagem dentro das corporações. Esta nova característica é o que diferencia o e-learning tradicional daquele impulsionado por IA. No início dos treinamentos corporativos online, importava buscar habilidades e competências relevantes para o processo de trabalho – que era demorado, e muitas vezes infrutífero. Esta abordagem de aprendizagem baseada na IA não é apenas mais eficiente, mas também mais eficaz, permitindo a aprendizagem dentro do fluxo de trabalho.

Outro aspecto interessante da IA é sua capacidade de disponibilidade 24 horas por dia, sete dias por semana. Dessa forma, os colaboradores podem obter suporte e informações quando necessário, independentemente do horário ou local. Essa facilidade de acesso ajuda as empresas a quebrarem barreiras geográficas e temporais, permitindo que funcionários remotos ou em diferentes fusos horários também tenham acesso ao treinamento e capacitação.

A personalização é um fator importante na eficácia do treinamento corporativo. Com a IA, as interações podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas dos colaboradores. Por meio de algoritmos avançados, a IA pode entender o perfil e as preferências individuais dos usuários, oferecendo um treinamento mais personalizado e engajador. Isso contribui para aumentar a motivação e o interesse dos colaboradores no processo de aprendizagem.

A tecnologia de IA também permite que as empresas mantenham suas informações e recursos de treinamento sempre atualizados. À medida que novas políticas, procedimentos ou informações são adicionados, chatbots podem ser facilmente atualizados para incluir esses conhecimentos mais recentes. Dessa forma, as empresas garantem que os colaboradores tenham acesso às informações mais relevantes e atualizadas, evitando desatualizações e erros.

A IA chegou para revolucionar os processos de educação corporativa, trazendo benefícios como respostas rápidas e precisas, acessibilidade, personalização e atualização constante. Conforme a IA for evoluindo, podemos esperar que essa tecnologia se torne ainda mais sofisticada e eficiente, aprimorando a forma como as empresas treinam e capacitam seus colaboradores.

* Luiz Alberto Ferla é engenheiro, administrador de empresas, fundador e CEO do DOT Digital Group, edtech líder nacional no mercado de educação corporativa digital.