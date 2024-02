O técnico de enfermagem Lucas Ribeiro, de 22 anos, morador do bairro Rochele, em Santa Bárbara d’Oeste, morreu nesta madrugada em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Ele conduzia um carro modelo Duster no sentido Piracicaba quando, por motivos a serem apurados, por volta das 01h30 colidiu contra a traseira de uma carreta.

O acidente ocorreu no quilômetro 136, região do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara d’Oeste. O jovem chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

Mais notícias da cidade e região

As informações sobre velório ainda não foram confirmadas. O sepultamento acontece neste domingo (18), às 09h no cemitério dos Lírios.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP