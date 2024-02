Vídeo mostra motorista nervosinho se dando mal

Hoje de manhã na ciclovia atrás do prédio o motorista não parou na faixa e quase atropelou o ciclista.

No desentendimento, o motorista perseguiu o ciclista tentando atropela-lo, mas como não conseguiu, desceu do carro pra agredir o ciclista. O ciclista tinha Spray de Pimenta.

O caso aconteceu em Belém.

