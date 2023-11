Vídeo- Mulher filma o exato momento em que raio cai e mata um guia turístico no Rio.

O homem, de 36 anos, acompanhava a turista Karlla e seu marido, durante um passeio na Pedra da Gávea.

São Paulo sedia torneio de skate exclusivo para mulheres

Medalhas no Pan, títulos mundiais, recordes internacionais, skatista mais admirada entre todos os públicos e promessa de pódio olímpico. Com nomes como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Raicca Ventura e Leticia Bufoni, o skate feminino no Brasil atrai milhões de fãs de todas as idades. E para fomentar uma cena em ascensão, o País está pronto para receber jovens em um evento exclusivo para elas. No próximo domingo (26), São Paulo sediará o Girls Skate Jam, competição que reunirá centenas de meninas da nova geração, nas categorias street e park, com boa premiação e acesso gratuito aos fãs.

Leia + Sobre todos os Esportes

Com mais de R$40 mil em premiações, o Girls Skate Jam tem mais de 200 atletas inscritas e acontecerá no Suzano Skate Park. A partir das 9h (horário de Brasília), o público poderá acompanhar o show de skate nas pistas, além de diversas atrações culturais, como Smart Talks conduzidos por mulheres que fazem a diferença em áreas como Música, Marketing e Design. Vale lembrar que o evento é idealizado e organizado por mulheres em todas as áreas, de modo que as expressões estejam em cada espaço da pista.

Uma das grandes atrações confirmadas é a skatista americana Beatrice Domond, que possui uma forte mensagem de empoderamento por meio da prancha sobre rodinhas. Além disso, o evento gratuito também contará com ações sociais. O projeto social ‘2 das minas’, por exemplo, promoverá uma clínica de skate para iniciantes, desafio em prancha de equilíbrio com brindes, área de descanso para atletas, customização de lixa, entre outras atividades.

No início do segundo semestre deste ano, o Skate Brasil Report, pesquisa inédita sobre o comportamento dos skatistas e fãs do esporte elaborada pela TheOne Management, identificou que as mulheres são as esportistas mais admiradas entre os praticantes e entusiastas. Rayssa Leal foi a mais lembrada em todos os clusters, assim como Leticia Bufoni aparece nas primeiras colocações em cada segmento.

O Girls Skate Jam conta com parceria da Prefeitura de Suzano, Monster Energy e Maze.

Legenda: Raicca Ventura é uma das grandes incentivadoras do evento (Crédito: Pablo Vaz)

Serviço:

Girls Skate Jam

Data/horário: 26 de novembro, a partir das 9h (horário de Brasília)

Local: Suzano Skate Park (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador)

Ingresso: Entrada gratuita

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP