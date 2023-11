O ano de 2024 ainda nem chegou, mas já apresenta desafios significativos que funcionam como um convite para a humanidade repensar como interage com o mundo. A partir de orientações da facilitadora de Meditação e Mindfulness, Camila Capel, três áreas fundamentais surgem como pilares para tornar o próximo ano mais leve: sustentabilidade, meditação e autoconhecimento.

1 – Praticar a meditação regularmente: reserve um tempo todos os dias para meditar, mesmo que seja por apenas alguns minutos. Esta prática pode ajudar a diminuir o estresse, aumentar a clareza mental e promover o autoconhecimento.

2 – Reduzir o consumo de plástico: comprometa-se a controlar o uso de plástico descartável no dia a dia. Isso pode incluir a compra de produtos reutilizáveis, como garrafas de água e sacolas de compras. É válido também a reciclagem adequada dos descartáveis que ainda usa.

3 – Consumir alimentos locais e sazonais: procure apoiar agricultores locais. Uma maneira é comprar alimentos sazonais e produzidos localmente. Atitude que não só é mais sustentável, mas também pode ajudar na conexão com a natureza e os ciclos naturais.

4 – Realizar um "detox" digital regularmente: tire um tempo para desconectar das telas e das redes sociais. Isso pode ajudar a reduzir o estresse digital, promover a atenção plena e contribuir no autoconhecimento.

Lembre-se de que metas práticas e alcançáveis são mais propensas a serem cumpridas. À medida que trabalha para alcançar essas metas, atente-se em manter o equilíbrio e não se sobrecarregar. Pequenos passos consistentes podem levar a grandes mudanças ao longo do tempo.

Sobre a autora: Camila Capel é autora dos livros “A mala do Opa” e “Vamos falar sobre a Vida?” além de facilitadora de Meditação Ch’an e Mindfulness. Através da Medicina Tradicional Chinesa, da Antroposofia e das Constelações Sistêmicas, cultiva a interioridade como método de cura da alma. Estuda profundamente a infância e idealizou a Parentalidade Essencial, uma visão científico espiritual do ser humano com intuito de promover a autoeducação dos pais, trazendo temas de reflexão.

Site:https://camilacapel.com/

Instagram: @camila_capel

Faltam 5 finais de semana para o Natal: já estipulou suas metas?