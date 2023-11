Brasil é o 3º país que mais pesquisa por Black Friday

Brasil- A Black Friday teve início nos Estados Unidos mas

hoje já é um fenômeno global, com participação da grande maioria dos países. A data teve uma forte adoção pelos brasileiros, e atualmente o Brasil é o 3º país que mais realiza pesquisa online sobre o termo Black Friday no mundo – o que revela o forte interesse do público a esta data comemorativa.

Nosso país fica atrás somente dos Estados Unidos e Alemanha, primeiro e segundo do ranking, respectivamente. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma de cupom de desconto CupomValido.com.br com dados da Statista e SEM Rush sobre a Black Friday em terras tupiniquins e no mundo.

Por aqui, a Black Friday será comemorada oficialmente no dia 24 de novembro, apesar de diversas lojas já iniciarem as divulgações dos descontos e promoções antes desta data.

Black Friday em números no BR

Na última edição da Black Friday no Brasil, foi gerado um valor recorde de mais de R$4.2 bilhões em vendas.

O valor médio de cada pedido, foi de R$753 cada – um aumento de 15% em relação à edição anterior.

Segundo o estudo, já existem mais de 114 milhões de brasileiros que compram frequentemente online, e que no último ano, realizaram um total de R$205 bilhões em compras.

Isto mostra que a Black Friday é uma tendência que ainda possui um potencial significativo de crescimento nas próximas edições.

Os preferidos dos brasileiros

A categoria de Vestuário (roupas, tênis e acessórios), é a preferida dos brasileiros, com mais de 44% de interesse de compra.

Em seguida ficam as categorias de Eletrodométicos e Eletrônicos, em segunda e terceira posição, respectivamente.

Segundo a pesquisa, 71,9% dos brasileiros preferem realizar as compras online na Black Friday. Em contrapartida, 22% preferem realizar as compras nas lojas físicas.

O cartão de crédito ainda é a principal forma de pagamento, com 67%. Em seguida fica o Dinheiro (nas lojas físicas), Cartão de Débito, Boleto e Carteira Digital, respectivamente.

Fonte: Statista, CupomValido.com.br, SEM Rush