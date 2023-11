Provão Paulista vem aí: Estudantes devem optar por cursos superiores na plataforma da Educação de SP

Os 467,5 mil estudantes matriculados em 2023 na 3ª série do Ensino Médio e inscritos no Provão Paulista

Seriado precisam optar, assim como na inscrição dos vestibulares, pelos cursos superiores de preferência. Cada aluno pode escolher até 11 cursos, distribuídos entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

O Provão Paulista dará acesso a mais de 15 mil vagas diretas no ensino superior para o ano que vem e o portal de escolha estará aberto até o dia 8 de dezembro.

Para dar início ao registro de opções, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal de escolhas por meio do endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF.

No processo de escolha, o aluno poderá selecionar entre uma e 11 opções nos três grupos — o primeiro da USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp. Não é obrigatória a escolha de todas as opções e em todos os grupos. Isso fica a critério do estudante.

As opções serão distribuídas da seguinte forma:

Escolha de três vagas no grupo da USP, Unesp e Unicamp para o primeiro semestre. Cada estudante pode escolher até três cursos, em duas dessas universidades. Por exemplo, dois cursos na USP — em qualquer campus — e um na Unesp. Ou dois cursos na Unesp e um na Unicamp. Não é possível escolher um curso em cada uma dessas três universidades, conforme regras do edital nº 1 de 2023 do Provão Paulista;

Após escolhidas as três opções no primeiro grupo, o estudante pode escolher até cinco opções nas Fatecs para o primeiro semestre;

Por fim, escolha de até três cursos da Univesp, neste caso para o segundo semestre de 2024.

Para confirmar as opções, é preciso que cada estudante confirme suas escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante.

Datas e locais de prova

O Provão Paulista da 3ª série do Ensino Médio está marcado para os dias 28 de novembro, das 8h às 12h, e 29 de novembro, das 8h às 13h. O segundo dia de provas terá uma hora a mais de duração por conta da redação.

Outros 810,8 mil estudantes matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio farão provas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã — das 8h às 12h nos dois dias — e os estudantes mais novos, da 1ª série, no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

Todos os estudantes das três etapas do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) farão as provas em suas próprias escolas. É preciso estar atento, porém, ao horário de aplicação das provas, uma vez que estudantes que estudam no período da manhã podem fazer provas no período da tarde, e vice-versa.

O mesmo acontece com estudantes do período noturno, uma vez que as provas serão aplicadas só no período da manhã ou tarde. Alunos que trabalham devem pedir a comprovação da participação nas provas diretamente à secretaria de sua escola.

Alunos matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano, uma vez que a nota desta primeira edição será considerada quando ele estiver na 3ª série.

Alunos de fora

Todos os estudantes de fora da rede estadual de ensino farão as provas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, no bairro Consolação. As informações para alunos de fora estão disponíveis nos portais https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ e https://provao-paulista.vercel.app/page-informacoes.html.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP