Vigilância Sanitária interdita estabelecimento de estética em Sumaré

Operação identificou irregularidades sanitárias e resultou em notificações em diferentes bairros

Leia Mais  notícias da cidade e região   

A Vigilância Sanitária de Sumaré interditou, nesta quinta-feira (12), um estabelecimento de estética localizado na região de Nova Veneza. A medida ocorreu após a constatação de diversas irregularidades, entre elas a presença de produtos sem nota fiscal, armazenamento inadequado e funcionamento sem licença sanitária e responsável técnico.

A ação contou com o apoio da Polícia Municipal. O responsável pelo local foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A interdição integra a Operação Pente Fino, que intensificou a fiscalização de estabelecimentos estéticos ao longo da semana. Ao todo, sete clínicas receberam notificações por não conformidades identificadas pelos fiscais sanitários.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, reforçou a importância da atenção dos consumidores na escolha de serviços de estética.

“É fundamental que a população verifique se o estabelecimento possui licença sanitária e responsável técnico. Procedimentos realizados em locais irregulares oferecem riscos à saúde”, alertou.

Denise orienta ainda que qualquer suspeita de irregularidade seja comunicada pelos canais oficiais.

As denúncias podem ser registradas pelo telefone 156 ou pelo portal oficial do município.

Vigilância Sanitária interdita estabelecimento de estética em Sumaré

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP