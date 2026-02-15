Vigilância Sanitária interdita estabelecimento de estética em Sumaré
Operação identificou irregularidades sanitárias e resultou em notificações em diferentes bairros
A Vigilância Sanitária de Sumaré interditou, nesta quinta-feira (12), um estabelecimento de estética localizado na região de Nova Veneza. A medida ocorreu após a constatação de diversas irregularidades, entre elas a presença de produtos sem nota fiscal, armazenamento inadequado e funcionamento sem licença sanitária e responsável técnico.
A ação contou com o apoio da Polícia Municipal. O responsável pelo local foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.
A interdição integra a Operação Pente Fino, que intensificou a fiscalização de estabelecimentos estéticos ao longo da semana. Ao todo, sete clínicas receberam notificações por não conformidades identificadas pelos fiscais sanitários.
A superintendente de Vigilância em Saúde, Denise Barja, reforçou a importância da atenção dos consumidores na escolha de serviços de estética.
“É fundamental que a população verifique se o estabelecimento possui licença sanitária e responsável técnico. Procedimentos realizados em locais irregulares oferecem riscos à saúde”, alertou.
Denise orienta ainda que qualquer suspeita de irregularidade seja comunicada pelos canais oficiais.
As denúncias podem ser registradas pelo telefone 156 ou pelo portal oficial do município.
