Uma mulher foi presa em flagrante acusada de roubar uma igreja em Santa Bárbara d’Oeste. O ataque aconteceu a um templo na Rua Alagoas, no loteamento Colina, este final de semana.

A equipe da Polícia Militar, composta pelo Sd PM Livon e Sd PM Renata, foi acionada por populares que informaram sobre um roubo ocorrido momentos antes no local. Segundo as informações, a suspeita estaria fugindo pela Rua Ceará carregando um ventilador.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram uma mulher correndo com um ventilador de mesa preto e realizaram a abordagem. De acordo com a PM, ela apresentava comportamento alterado e falas desconexas. No momento da contenção, houve resistência, sendo necessário o uso moderado da força e algemas.

Mulher deu migué pedindo comida

Conforme relato da vítima, voluntário responsável pela abertura da igreja, a mulher entrou no local pedindo alimentos. Ao ser informada de que não havia doações naquele momento, ela teria se exaltado, invadido o interior do templo e tentado subtrair um ventilador. Após danificar o primeiro equipamento durante a tentativa, retornou ao interior da igreja e conseguiu levar outro aparelho antes de fugir.

A suspeita foi conduzida ao pronto-socorro para atendimento médico e, posteriormente, apresentada no Plantão Policial. A autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por roubo, permanecendo a indiciada à disposição da Justiça.

