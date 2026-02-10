Garota de 18 anos vinha de ônibus em excursão e bebê nasceu em Nova Odessa

Quando se recomenda que grávidas acima dos 7 meses de gestação devem evitar viajar de carro e principalmente ônibus ou avião, existe um motivo.

E foi isso o que aconteceu na madrugada de domingo (9) com a jovem Naihad Oliveira Januário, de 18 anos, que estava grávida de 9 meses e viajava para o litoral sul em uma excursão quando entrou em trabalho de parto ao passar pelo km 118 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa.

A equipe de resgate da Motiva Autoban que estava trabalhando durante a madrugada do domingo foi surpreendida com o atendimento. Os resgatistas Fábio Pires Rocha e Gabriel de Oliveira Ferreira chegaram no local às 3h13 e ajudaram a trazer ao mundo o pequeno Hiago Oliveira dos Santos, que nasceu com 2,835 quilos e 45,5 centímetros.

Equipe

“Eu estava tão nervosa, mas quando a equipe chegou eles me tranquilizaram. Eles foram muito gentis, calmos e foram me explicando tudo que estava acontecendo. Eu foi muito bem atendida. Me senti segura!”, relatou Naihad, ainda emocionada após o nascimento do filho. O recém-nascido foi encaminhado para o HES (Hospital Estadual de Sumaré) para avaliação médica e cuidados.

A jovem veio da pequena cidade de Luiz Antônio, com aproximadamente 14 mil habitantes na região de Ribeirão Preto, com destino ao Litoral Sul. Especialistas recomendam às grávidas evitar viagens longas de ônibus após o 7º mês de gestação (28-30 semanas) e, especialmente, aos 9 meses.

As orientações se devem ao fato da reta final da gravidez trazer maior risco de contrações, parto prematuro e desconfortos físicos à gestante. Além disso, os ônibus são considerados menos seguros que o carro ou mesmo o avião.