Um homem que teve seu carro roubado esta semana em Santa Bárbara d’Oeste acabou vendo o veículo este sábado e chamou a Guarda Municipal.

Os agentes foram checar o caso na rua Cuba, no jardim Sartori. O caso se resolveu com a bateria do VW Santana tendo sido roubada.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’ Oeste -SP

Carro Localizado

DATA: 01/02/2025 HORA: 14:30 LOCAL: Rua Cuba , 22 – Jd Sartori

EQUIPE: 1

🚓VTR 140 Gcm Pereira Gcmf Ana

🚓VTR 150 Subinspetor Amorim Gcm Jefferson

SÍNTESE

Durante patrulhamento preventivo, esta equipe foi solicitada por G. relatando que seu veículo VW/Santana CPQ-8513 foi furtado no dia 29/01 e ele teria visto o mesmo pela Rua Cuba.

De posse da informação, deslocamos ao referido endereço, onde foi confirmado através de pesquisa pelo SENATRAN que o veículo constava como produto de furto. Em vistoria , a equipe observou que a bateria havia sido subtraída , sendo necessário acionamento do guincho para remoção do veículo. Diante dos fatos , o veículo foi apresentado no Plantão Policial onde foi restituído à vítima após registro de ocorrência.

