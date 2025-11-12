“Viver com dor não é normal”, alerta ginecologista em livro que desmistifica a endometriose

Enfrentar todos os meses dores intensas e incapacitantes que limitam a realização das atividades mais simples é a realidade de quem convive com a endometriose, doença crônica que atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil no Brasil. Para piorar, um diagnóstico definitivo desse mal, que impacta todas as áreas da vida, pode demorar de sete a dez anos por conta da constante banalização do sofrimento feminino.

Motivado por essa realidade dolorosa, enfrentada com coragem pelas pacientes que atende em consultório, o médico ginecologista e obstetra, Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho lança Dores femininas: a jornada humana de um médico contra a endometriose. Na obra, publicada pela Matrix Editora e escrita em parceria com a jornalista especialista em saúde Cristiane Segatto, o autor apresenta caminhos possíveis para enfrentar a doença com informação, empatia e ciência, e ainda com o respaldo de depoimentos de pacientes.

Amparado em 30 anos de atuação e pesquisa na área, Dr. Rubens explica, ao longo dos capítulos, o que é a endometriose, quais são as causas, detalha formas de tratamento clínico, cirúrgico e psicológico e desmistifica conceitos. O objetivo é combater o silêncio que cerca o sofrimento feminino e oferecer informações que ajudem pacientes e familiares a reconhecerem sintomas, entenderem as opções de cuidado, além de trazer acolhimento.

Um dos temas de destaque é a infertilidade associada à endometriose, responsável por cerca de 50% dos casos de dificuldade para engravidar. O médico explica como a condição pode comprometer a fertilidade ao causar alterações tubárias, hidrossalpinge e inflamação pélvica. Ele detalha ainda opções de tratamento, que incluem técnicas de reprodução assistida como fertilização in vitro (FIV) e inseminação intrauterina (IIU), além de cirurgia minimamente invasiva.

A obra também provoca reflexões sobre as falhas estruturais do sistema de saúde e a necessidade de políticas públicas que garantam atendimento especializado e diagnóstico precoce. “Dor todo mês não é normal”, afirma o autor em contraponto aos profissionais que ignoram ou menosprezam as queixas das mulheres. Para mudar esse cenário, ele defende uma abordagem interdisciplinar, envolvendo ginecologistas, radiologistas, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas.

Filho de Rubens Paulo Gonçalves, responsável por trazer a ultrassonografia obstétrica para o Brasil, o autor dá continuidade ao legado familiar de inovação e compromisso com a medicina. Ao apresentar histórias de dor, resistência e superação em Dores femininas, o especialista contribui para romper o tabu em torno da saúde ginecológica e para reconhecer o corpo feminino como território de dignidade e cuidado.

Ficha técnica

Título: Dores femininas – A jornada humana de um médico contra a endometriose

Autoria: Dr. Rubens Paulo Gonçalves Filho com Cristiane Segatto

Editora: Matrix Editora

ISBN: 978-65-5616-610-0

Número de páginas: 152

Preço: R$ 43,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores

Rubens Paulo Gonçalves Filho é médico ginecologista e obstetra, com mestrado em Ciências da Saúde pelo Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, onde atualmente cursa o doutorado, e MBA em Gestão de Saúde pelo IBMEC-SP. Também é docente da Pós-Graduação Internacional em Cirurgia Robótica do Einstein Hospital Israelita. É ainda um dos pioneiros em cirurgia robótica em ginecologia no Brasil

Redes sociais do autor

Cristiane Segatto é jornalista especializada em saúde e mestra em Gestão de Saúde pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP). Fez carreira como repórter especial e editora no Grupo Globo (revista Época e O Globo), no jornal O Estado de S.Paulo, na Editora Abril e foi colunista do UOL. Recebeu 15 prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. Entre eles, dois Prêmios Esso na categoria Informação Científica, Tecnológica e Ambiental. Atualmente escreve livros sob encomenda, produz conteúdo sobre saúde e participa de eventos como moderadora.

Redes sociais da autora:

