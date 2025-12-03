Vizinhos de um idoso que mora na rua Gavião no jardim dos Lírios em Americana pedem intervenção para que ele possa ser ajudado. Moradores da rua e da rua de trás contaram à reportagem que ele sequer consegue entrar na casa atualmente.

Ele só consegue entrar na casa pela parte de cima devido o tanto de itens acumulados. Eles souberam que ele tem 75 anos e precisa de ajuda. Recentemente, ele teria até tentado colocar fogo em parte do material/entulho acumulado na casa.

Vizinhos chamaram bombeiros

Com medo de que o fogo se alastrasse, moradores acabaram chamando os bombeiros e hoje temem pela saúde do senhorzinho e pela proliferação de animais (ratos, escorpiões e baratas) dadas as condições do imóvel.

