Oscar 2026? O que dizem as bets sobre Wagner Moura

O nome de Wagner Moura voltou a ganhar força no início da corrida pelo Oscar 2026, impulsionado pela consagração em Cannes, por uma mobilização intensa do público brasileiro nas redes sociais e, principalmente, por sua atuação no longa O Agente Secreto.

Esse burburinho também se reflete em plataformas internacionais de apostas, que já citam o baiano como um dos possíveis destaques na disputa pela estatueta.

Os detalhes estão no levantamento do Aposta Legal publicado em https://apostalegal.com/noticias/casas-de-apostas-indicam-wagner-moura-entre-os-favorito-para-ganhar-o-oscar-em-2026

É importante destacar que esse tipo de aposta não é permitido no Brasil. A legislação brasileira autoriza apenas apostas esportivas de quota fixa, conforme a Lei nº 14.790/2023. Mercados que envolvem eventos culturais, como o Oscar, não são regularizados no país. Ainda assim, plataformas estrangeiras seguem operando e sendo utilizadas por apostadores fora do território nacional.

É nesse contexto que entram os números do Polymarket – plataforma americana de apostas. Na disputa por Melhor Ator, o mercado da plataforma aponta Timothée Chalamet (Marty Supreme) como favorito ao prêmio, com 61% de chance de vitória. Em seguida aparecem Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), com 20%, Ethan Hawke (Blue Moon), com 8%, e Wagner Moura (O Agente Secreto), com 7%, figurando na quarta posição. Michael B. Jordan (Pecadores) surge com 2%, enquanto Paul Mescal, Dwayne Johnson, Daniel Day-Lewis, Jeremy Allen White, George Clooney e Jesse Plemons aparecem com 1% cada. Quando o recorte é sobre quais devem ser os cinco indicados oficiais pela Academia, Wagner Moura surge em posição mais confortável. Segundo o Polymarket, ele tem 76% de chance de ser nomeado para o Oscar de Melhor Ator, atrás apenas de Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, ambos com 96%, e de Michael B. Jordan, com 81%. Ethan Hawke tem 48%, seguido por Joel Edgerton (28%), George Clooney (20%), Jesse Plemons (17%), Dwayne Johnson (17%), Jeremy Allen White (16%) e Lee Byung-hun (13%). Entre apostas e favoritismo da crítica Apesar de as apostas sugerirem cautela em relação à vitória, o cenário entre críticos e especialistas mostra-se mais favorável ao brasileiro. A revista Variety, por exemplo, aponta Ethan Hawke como favorito ao Oscar por Blue Moon, mas coloca Wagner Moura entre os cinco principais concorrentes na categoria, ao lado de Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Michael B. Jordan. Já Scott Feinberg, editor executivo de cobertura de premiações do The Hollywood Reporter, foi além e colocou Wagner na liderança do ranking de Melhor Ator. Na sequência aparecem Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan e George Clooney. O principal argumento dos críticos para alçar o astro de Narcos ao favoritismo é o embalo pelo prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes 2025. E o público brasileiro, empolgado após a conquista de Ainda Estou Aqui na premiação de 2025, faz questão de dar uma forcinha. O auge dessa mobilização ocorreu após o ator ser destaque em uma publicação do perfil oficial da Academia no Instagram. A foto acumulava, até o fechamento desta matéria, quase 1 milhão de curtidas e se tornou uma das mais engajadas da história do perfil. O calendário oficial do Oscar 2026 já foi divulgado. As pré-listas (shortlists) serão anunciadas em 16 de dezembro de 2025. Os indicados saem em 22 de janeiro de 2026, e a cerimônia da 98ª edição do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026.

